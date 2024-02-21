國民黨人事異動 秦日新任駐美代表

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（中央社記者劉冠廷台北21日電）國民黨啟動黨務人事調整，知情人士今天表示，行管會主委邱大展將去職，由新北市前秘書處長吳清炎接任；國民黨駐美代表原由國際部主任黃介正兼任，將改由副駐美代表秦日新升任，相關人事案將在下午中常會發布。

國民黨下午將召開中常會，宣布一級黨務主管人事調整，在洪秀柱、吳敦義、江啟臣、朱立倫等4位黨主席任內擔任行管會主委的邱大展將去職，知情人士今天說，行管會主委將由朱立倫在新北市長任內的老部屬吳清炎接任。

除行管會主委，知情人士透露，下午中常會也將宣布由秦日新接國民黨駐美代表；秦日新為前駐斐濟代表，擁有豐富外交經驗，相信能幫助國民黨持續深化對美關係。

總統大選期間，國民黨總統候選人侯友宜團隊的要角張其強，被國民黨聘為黨副祕書長，以及由考紀會主委改任副祕書長的前立委李貴敏，都確定去職。

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革實院長林寬裕目前仍兼任文傳會主委，據了解，黨中央也有意調整，包括尋找現任立委擔任，但不會在今天下午宣布。

此外，國民黨主席朱立倫曾公開宣布，部分南部地方黨部主委將「內造化」，包括立委柯志恩、謝龍介、張嘉郡、王育敏、蘇清泉，都將分別出任高雄市、台南市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣黨部主委，相關人事預計近日陸續確定。（編輯：謝佳珍、楊凱翔）1130221