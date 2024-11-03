藍推恢復公投併大選 綠指意圖干預2026選舉

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（中央社記者王承中台北3日電）國民黨立委推動恢復公投併大選，民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，在野黨的目標就是在2026大型選舉，以「廢死公投」的假議題來干預左右選舉。國民黨團副書記羅智強說，民進黨是反對由人民來決定死刑存廢嗎，在2019年公投法修惡後，公投已正式宣布死亡。

立法院內政委員會4日將排審公投法部分條文修正草案，國民黨立委羅智強提案恢復公投併大選；國民黨立委賴士葆則提案，公投效期從2年延長至4年，且公投通過後，總統或權責機關於3個月內提出實現該公投案內容的必要處置，否則權責機關首長應立即請辭。

民眾黨立法院黨團提案，公投案數如超過一定案數，應全部印製於同一選票，避免民眾因觀望他人領取公投票情形，降低公投意願。民進黨立委吳秉叡則提案加嚴公投提案及連署，提案人及連署人名冊都需提供身分證發證日期。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天在臉書發文指出，內政委員會輪值召委、國民黨立委徐欣瑩排審公投法部分條文修正草案，內容包括公投綁大選死灰復燃，以公投結果逼迫行政官員乃至總統下台。

吳思瑤表示，在野黨的目標就是在2026大選，以「廢死公投」這個假議題來干預左右選舉，因為台灣根本就沒有廢死。

國民黨立委羅智強、洪孟楷、牛煦廷、林沛祥等人，今天在立法院召開「恢復公投綁大選，落實直接民權」記者會。

羅智強指出，根據民調顯示，多數民眾支持公投併大選，但到目前為止，內政部、民進黨所提的反對理由都是會造成開票延遲，但開票延遲只是技術問題，不能以此作為沒收公投的藉口跟理由；很遺憾，最早提出公投併大選的是民進黨，卻因2018年地方選舉敗選後，就在2019年修法把公投沒收。

羅智強表示，2019年公投法修法後，至今台灣沒有任何公投可以過關，即便2021年舉辦過4大公投也沒有過關，投票率都出現問題。大家也發現公投法修法後，公投已經沒有希望，2023年連一個公投提案都沒有，在民進黨修法把公投跟大選拆開後，公投已正式宣布死亡。

對於吳思瑤指在野黨意圖干預2026大選，羅智強指出，民進黨是在反對由人民來決定死刑存廢嗎，民進黨乾脆直接出來講，死刑的存廢由民進黨決定。

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另外，羅智強也表示，賴士葆的提案是機關首長的問責制度，總統是屬於憲政機關，一般機關首長指的是行政機關。嚴格來講，總統並非任何行政機關的首長，該提案本來就沒有指涉到總統的問責問題，所以民進黨又在造謠。

羅智強說，民主國家，人民最大，行政機關首長的問責程度本來就可以討論，但如果行政機關首長可以公然違反公投的人民意志，卻又不會被問責，這就是民進黨一貫的手法。公投併大選是公投能否生存的問題，至於問責制度，他贊成可以公開討論。（編輯：林克倫）1131103