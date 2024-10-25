本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
死刑有條件合憲
新聞專題
死刑有條件合憲4/39
首頁 / 政治

藍委指反廢死台灣高度共識 綠委籲持續社會溝通

2024/10/25 14:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北25日電）國民黨立委羅智強今天公布民調表示，反對廢除死刑是台灣高度社會共識，且跨越政黨，民眾也不滿大法官實質廢死的憲法判決，大法官要深自反省。民進黨立委沈伯洋則說，社會應持續溝通，找出替代方案。

羅智強成立的新國會智庫今天在立法院舉行「人民的憤怒法官聽見了嗎？反對大法官實質廢死」民調發布會，包括國民黨立委洪孟楷、林沛祥、張嘉郡，民眾黨立委林國成，以及無黨籍立委高金素梅皆出席。

羅智強表示，82.7%反對廢除死刑，顯示是高度社會共識，對於大法官實質廢死的憲法判決，也有高達80.5%不贊成，如果繼續背離民意，將傷害大法官這個憲政公器。張嘉郡說，民意很清楚的表達，大部分的台灣民眾反對廢除死刑，希望執政黨能夠聽到並能夠理解民意。

林國成表示，台灣民眾黨一定會針對反廢死的議題奮戰到底。

高金素梅指出，很明顯多數民意不同意廢死，這是非常高度的跨黨派共識。

對此，沈伯洋在立法院接受媒體聯訪時說，必須持續溝通，到底有沒有好的替代方案，這個才是一個正常社會討論的方式。（編輯：蘇志宗）1131025

#林沛祥
#林國成
#洪孟楷
#張嘉郡
#台灣民眾黨
#立法院
#沈伯洋
#高金素梅
#國民黨
#羅智強
羅智強
藍委：回應多數民意 推動恢復公投併大選藍委批允能風場釋股案涉圖利 能源署：指控非事實
林國成
台鐵EMU3000座椅、充電遭詬病 交長：已要求改善立院新會期 民眾黨團推捍衛司法正義6主題優先法案
死刑有條件合憲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
無期徒刑擬分級設終身監禁 鄭銘謙：再研議修法
172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：