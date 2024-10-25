藍委指反廢死台灣高度共識 綠委籲持續社會溝通

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（中央社記者范正祥台北25日電）國民黨立委羅智強今天公布民調表示，反對廢除死刑是台灣高度社會共識，且跨越政黨，民眾也不滿大法官實質廢死的憲法判決，大法官要深自反省。民進黨立委沈伯洋則說，社會應持續溝通，找出替代方案。

羅智強成立的新國會智庫今天在立法院舉行「人民的憤怒法官聽見了嗎？反對大法官實質廢死」民調發布會，包括國民黨立委洪孟楷、林沛祥、張嘉郡，民眾黨立委林國成，以及無黨籍立委高金素梅皆出席。

羅智強表示，82.7%反對廢除死刑，顯示是高度社會共識，對於大法官實質廢死的憲法判決，也有高達80.5%不贊成，如果繼續背離民意，將傷害大法官這個憲政公器。張嘉郡說，民意很清楚的表達，大部分的台灣民眾反對廢除死刑，希望執政黨能夠聽到並能夠理解民意。

林國成表示，台灣民眾黨一定會針對反廢死的議題奮戰到底。

高金素梅指出，很明顯多數民意不同意廢死，這是非常高度的跨黨派共識。

對此，沈伯洋在立法院接受媒體聯訪時說，必須持續溝通，到底有沒有好的替代方案，這個才是一個正常社會討論的方式。（編輯：蘇志宗）1131025