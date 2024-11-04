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首頁 / 政治

講越語挨批 吳思瑤：麥玉珍發言充滿極權無多元包容

2024/11/4 12:41
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（中央社記者林敬殷、王揚宇台北4日電）民進黨立委吳思瑤日前在總質詢時使用越南語、客語、鄒族語，遭民眾黨立委麥玉珍質疑語法不正確。吳思瑤今天說，麥玉珍到的回應充滿極權、沒有多元包容的思維，愧對麥玉珍代表的新住民民意。

民進黨立法院黨團上午在立法院舉行輿情回應記者會。

吳思瑤在1日立法院會質詢行政院長卓榮泰時，以越南語、客語及原住民族的鄒族語，表達對總預算案關切，期待早日付委審查。不料，卻遭到麥玉珍批評表示，吳思瑤當時念的越文有語法問題，她自己聽不太懂，若想學越文可以來找她，不要找Google翻譯當助理。

吳思瑤說，麥玉珍不要越扯越凸顯自己的荒唐。她盡自己的本分，關心國家總預算，明年度中央政府總預算案中有一筆新台幣3000萬元新住民教育發展經費，卻因在野黨擋總預算案而無法審查，這才是麥玉珍應關切的議題，而不是對她抹黑造謠。

吳思瑤表示，她的辦公室裡有一位來自越南的新二代實習生，日前準備總質詢時，幕僚建議可以用跨語言、跨族群質詢，表達不同族群希望總預算即刻通過的心聲。

吳思瑤說，她的發音確實不可能完全正確。越南幅員廣大，各地的腔調確實不同，但不管腔調有多不同，沒有一個語言應該被認為誰是正統，誰不是正統，麥玉珍的回應是非常極權，沒有多元包容的思維，麥玉珍無的放矢的攻擊，莫名其妙的造搖抹黑，愧對麥玉珍代表新住民的民意。

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此外，民眾黨不分區立委排名第15名的李貞秀，目前在民眾黨團總召黃國昌辦公室擔任助理，其陸配的身份，近日引發外界討論。

民進黨立委王定宇說，不要因為每一個人的身份就先框架可能怎樣，或不會怎麼樣。既然民眾黨排李貞秀當不分區立委，還是回歸法律，但要提醒民眾黨的是，台灣任何人擔任公職都不能有雙重國籍，如同當初民眾黨前立委吳欣盈去年競選副總統，處理雙重國籍要付出相當大的代價。每個政黨有其選擇，不用因人廢言，因人廢事，在還沒有做出錯誤的事情前，法律之前平等，根據台灣的法律，有雙重國籍的人，不能擔任公職，吳欣盈如此，李貞秀也是如此。（編輯：蘇龍麒）1131104

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