盧比歐傳將任美國務卿 綠：友台色彩鮮明續深化台美

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（中央社記者林敬殷台北12日電）外媒報導，美國總統當選人川普將任命參議員盧比歐為國務卿，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，若消息屬實，盧比歐過去友台色彩鮮明、對中立場強硬，期盼雙方在相互理解下，持續深化台美關係。

紐約時報引述消息人士指出，美國總統當選人川普（Donald Trump）似乎已決定任命參議員盧比歐（Marco Rubio）擔任國務卿。

吳思瑤說，對於川普的各項人事安排，民進黨團予以尊重，持續維護台美關係是當前也是未來雙方的要務。

吳思瑤指出，盧比歐擔任國務卿的消息若屬實，盧比歐過去友台色彩鮮明、對中立場強硬，期盼雙方在相互理解下，持續深化台美關係。

立法院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇透過社群媒體發文表示，假如盧比歐擔任美國國務卿這項人事任命如同美國媒體所載，那就太好了，盧比歐長期支持台灣，也領銜提出多項友台法案，而盧比歐更是堅定反共的對中強硬派。

王定宇說，還有一件有意思的事，盧比歐跟他一樣都在中國制裁名單上，而美國的外交是由國務卿主責，如果這項人事案確認，中國未來要怎麼與盧比歐互動呢。

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民進黨立委范雲也透過社群媒體指出，盧比歐很早以前就一直關心中國崛起對台海局勢的影響，也示警中國威權可能對世界造成威脅．更十分關注香港和新疆的人權議題，並在2020年時籌組對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC），並擔任美國的共同主席。

范雲說，今年的IPAC台北年會提出的「IPAC聯大第2758號決議各國議會決議範本（IPAC's Model Resolution on 2758 ）」，陸續獲得澳洲、荷蘭、歐洲議會、加拿大等支持，其中盧比歐絕對功不可沒，她身為IPAC台灣的共同主席，非常感謝盧比歐對台灣的幫助，希望未來台美能有更多的合作與交流。（編輯：林興盟）1131112