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友台議員盧比歐傳將出任美國務卿 曾關切新疆香港2度遭北京制裁

2024/11/12 14:34（11/12 14:46 更新）
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美國總統當選人川普（左）將任命佛羅里達州聯邦參議員盧比歐（右）為國務卿。（路透社）
美國總統當選人川普（左）將任命佛羅里達州聯邦參議員盧比歐（右）為國務卿。（路透社）
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）「紐約時報」今晚報導，美國總統當選人川普將任命聯邦參議員馬柯．盧比歐（Marco Rubio）擔任國務卿。盧比歐長期對中採取鷹派立場且友台，曾因關切新疆和香港的議題而兩度遭到中國制裁。

若消息屬實，盧比歐將成為第一位有拉丁美洲裔血統的美國國務卿。

紐時引述3名消息人士說法報導，川普尚未做出最後決定，但他看來屬意來自佛羅里達州的盧比歐。

綜合法新社與路透社報導，自川普上週贏得總統大選以來，一直有人提到盧比歐是最有可能出任國務卿的人選之一；另一名有力人選是前駐德國大使格瑞尼爾（Richard Grenell）。

但盧比歐可以說是川普的國務卿人選中最鷹派的人物，他過去數年主張對美國在地緣政治上的敵人採取強硬外交政策，包括中國、伊朗和古巴。

盧比歐長期關注中國人權問題，先後因新疆、香港問題，兩度遭北京制裁。2020年7月，中國制裁3位美國議員、1名官員與機構，以反制美方懲治新疆高官，其中包括盧比歐。2020年8月，中國就香港問題制裁11名美國人，以反擊美方對中方官員的制裁，盧比歐也名列其中。

川普第2個總統任期的外交政策重心在「美國優先」，若盧比歐出任國務卿，將成為這項政策的重要推手。川普曾承諾終結烏克蘭和中東的戰爭，並且避免再有美國軍人陷入海外戰事中。

佛州聯邦參議員史考特（Rick Scott）在社群平台X向盧比歐道賀說：「他會恢復美國在全球的領導力，尤其是在拉丁美洲，因為他以尊嚴和勇氣代表美國！」

盧比歐具有古巴血統，他若獲得任命，將意味著他與川普的關係大幅改變。

2016年，兩人在爭取代表共和黨競選總統時，盧比歐說川普是「騙子」和「歷來想當總統的人中最粗鄙的一個」。川普則蔑稱盧比歐為「小馬柯」，還嘲笑他上電視時流汗、化濃妝。

盧比歐最早在外交政策上出名，是因為他激烈反對古巴及其在拉丁美洲的左翼盟友，尤其是委內瑞拉。

他後來成為最敢批評北京的參議員之一，他將中國視為美國利益的一大威脅。

他企圖讓中國企業更難在美國經營，並基於中國對待維吾爾族的侵犯人權行為，在國會主導懲罰北京的行動。

與川普相比，盧比歐在外交政策上提出較傳統的美國作法。

川普在競選期間提到台灣必須繳「保護費」給美國時，盧比歐出面替台灣說話，並預言川普的第2個任期將支持台灣防衛對抗中國。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺 ）1131112

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