本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
紐約時報：川普將任命友台參議員盧比歐為國務卿
首頁 / 國際
2024美國大選
即時新聞
新聞專題
即時新聞4/300
首頁 / 國際

瓦爾茲將任白宮國安顧問 對移民與中國立場強硬

2024/11/12 09:17（11/12 09:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
川普（右）邀請陸軍特種部隊出身的共和黨聯邦眾議員瓦爾茲（左）出任白宮國家安全顧問。（圖取自facebook.com/MichaelWaltzForCongress）
川普（右）邀請陸軍特種部隊出身的共和黨聯邦眾議員瓦爾茲（左）出任白宮國家安全顧問。（圖取自facebook.com/MichaelWaltzForCongress）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原紐約11日專電）「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，美國總統當選人川普已邀請陸軍特種部隊出身的共和黨聯邦眾議員瓦爾茲出任白宮國家安全顧問。瓦爾茲支持川普政策，在移民與中國議題上立場強硬，對援助烏克蘭持懷疑態度。

50歲的瓦爾茲（Mike Waltz）畢業於與西點軍校齊名的軍事名校「維吉尼亞軍校」（Virginia Military Institute），曾在美國陸軍與國民兵服役達27年。瓦爾茲通過特種部隊、俗稱「綠扁帽」（Green Berets）的嚴酷考驗，在阿富汗、中東與非洲擔任特種任務指揮軍官，曾4度獲得銅星勳章（Bronze Star Medal）。

佛羅里達州出生的瓦爾茲，2019年接替現任州長迪尚特（Ron DeSantis）眾議員席次。服役期間曾任前國防部長倫斯斐（Donald Rumsfeld）與蓋茲（Robert Gates）的國防政策主任，也曾任副總統辦公室顧問。

瓦爾茲擔任眾議員期間除了力挺川普（Donald Trump），在移民與中國議題上立場強硬，是眾院協調對中政策「中國工作小組」（China Task Force）的成員。

他曾強烈抨擊總統拜登（Joe Biden）倉促自阿富汗撤軍的決定，支持川普對非法移民的零容忍政策，對美國支援烏克蘭持懷疑態度。他曾在福斯新聞（Fox News）節目表示，烏克蘭從美國國會拿空白支票的日子已經結束，北大西洋公約組織（NATO）成員國在自我防衛上需更努力。

瓦爾茲曾在全國公共電台（NPR）節目指出，川普在烏克蘭與俄羅斯之間奔走協調是完全可以理解的，如果俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不願合作，美國還是有著力點，例如允許烏軍使用美國提供的長程武器。

他的妻子尼許瓦特（Julia Nesheiwat）同樣出身於戰地軍職，在川普第一任期間任總統的國土安全顧問。（編輯：唐佩君）1131112

#中國
#川普
#迪尚特
#烏克蘭
#蒲亭
#白宮
#美國
#美選速報
延伸閱讀
華爾街日報：美眾議員瓦爾茲將任國家安全顧問川普任命強硬派官員霍曼掌邊境 零容忍政策曾拆散數千移民家庭39歲米勒將成白宮副幕僚長 川普內閣多新生代目標2028選舉川普派任駐聯合國大使曾反對援烏克蘭 批哈佛對中共低頭川普視訊面試內閣人選 忠誠之外得有顏值與溝通力拒蓬佩奧入閣 美媒：川普兒子阻新保守人士爭權
川普
越共總書記與川普通話 交換經貿投資與合作意見美股創高台積電ADR挫 法人：關注外資台指期淨空單
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
華爾街日報：美眾議員瓦爾茲將任國家安全顧問
172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：