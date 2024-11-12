瓦爾茲將任白宮國安顧問 對移民與中國立場強硬

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（中央社記者廖漢原紐約11日專電）「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，美國總統當選人川普已邀請陸軍特種部隊出身的共和黨聯邦眾議員瓦爾茲出任白宮國家安全顧問。瓦爾茲支持川普政策，在移民與中國議題上立場強硬，對援助烏克蘭持懷疑態度。

50歲的瓦爾茲（Mike Waltz）畢業於與西點軍校齊名的軍事名校「維吉尼亞軍校」（Virginia Military Institute），曾在美國陸軍與國民兵服役達27年。瓦爾茲通過特種部隊、俗稱「綠扁帽」（Green Berets）的嚴酷考驗，在阿富汗、中東與非洲擔任特種任務指揮軍官，曾4度獲得銅星勳章（Bronze Star Medal）。

佛羅里達州出生的瓦爾茲，2019年接替現任州長迪尚特（Ron DeSantis）眾議員席次。服役期間曾任前國防部長倫斯斐（Donald Rumsfeld）與蓋茲（Robert Gates）的國防政策主任，也曾任副總統辦公室顧問。

瓦爾茲擔任眾議員期間除了力挺川普（Donald Trump），在移民與中國議題上立場強硬，是眾院協調對中政策「中國工作小組」（China Task Force）的成員。

他曾強烈抨擊總統拜登（Joe Biden）倉促自阿富汗撤軍的決定，支持川普對非法移民的零容忍政策，對美國支援烏克蘭持懷疑態度。他曾在福斯新聞（Fox News）節目表示，烏克蘭從美國國會拿空白支票的日子已經結束，北大西洋公約組織（NATO）成員國在自我防衛上需更努力。

瓦爾茲曾在全國公共電台（NPR）節目指出，川普在烏克蘭與俄羅斯之間奔走協調是完全可以理解的，如果俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不願合作，美國還是有著力點，例如允許烏軍使用美國提供的長程武器。

他的妻子尼許瓦特（Julia Nesheiwat）同樣出身於戰地軍職，在川普第一任期間任總統的國土安全顧問。（編輯：唐佩君）1131112