川普任命內閣環保署長澤爾丁 首重解除讓企業外移管制措施

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（中央社記者石秀娟華盛頓11日專電）美國總統當選人川普今天任命前聯邦眾議員澤爾丁擔任環境保護署署長。媒體指出，他沒有相關背景，對這項任命感到意外。澤爾丁受訪說，上任首要任務是解除迫使企業外移的管制措施。

川普（Donald Trump）透過社群平台公布這項任命時指出，澤爾丁（Lee Zeldin）將能確保公平且迅速地做出「去管制化」政策，釋放美國企業的潛力，同時維持最高的環境標準，包括全地球最乾淨的空氣與水。

44歲的澤爾丁曾任紐約州州議會的參議員，他自2015年進入聯邦眾議院，直到2022年參選紐約州州長，敗給民主黨的侯可（Kathy Hochul）。

澤爾丁在社群平台X發文指出，很榮幸加入川普政府，「我們將恢復美國的能源優勢，重振汽車產業，把工作機會帶回美國，讓美國成為人工智慧的全球領航者，我們實現這些目標的同時，也會保護乾淨的空氣與水」。

他稍早接受福斯新聞（Fox News）訪問時指出，川普政府上任的前100天內，將「撤回那些使企業掙扎，並迫使它們遷往海外的管制」。

他說，企業應努力在美國成長、擴展，將其生產的產品出口，而不是把工作機會出口。「這個國家的左翼透過權力推動的管制措施讓企業走入錯誤的方向」。

綜合媒體報導，澤爾丁是川普的親近盟友，今年選戰期間經常出入川普位於佛州的莊園。2021年國會認證選舉結果時，澤爾丁認同川普指稱選舉有舞弊的情事，反對認證由拜登（Joe Biden）贏得2020年的選舉。

美聯社報導，不論是澤爾丁自己的選舉活動或他代表川普出席公開場合，他談的議題，主要是軍事、國安、反猶太主義、美國與以色列的關係、移民和犯罪等。他在眾議院8年的時間，沒有參加監督環境政策的委員會。

華盛頓郵報（The Washington Post）指出，澤爾丁對環境議題沒有太多涉略。

美國有線電視新聞網CNN、美聯社都提到，根據非營利組織「環保選民聯盟」（League of Conservation Voters）就國會議員在環保議題的表現所做的評價，澤爾丁僅得到14分，表示他大多時候未支持環保相關的立法或政策。（編輯：周永捷）1131112