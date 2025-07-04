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川普稱7/4起寄出關稅通知 各國8/1起付錢

2025/7/4 14:59
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普表示，他的政府將從今天起發函貿易夥伴告知美國單方設定的關稅稅率，稅率從10%到70%不等，還說各國須自8 月1日起開始支付關稅。

他拒絕透露具體細節，以及哪些國家將優先收到通知信。

川普今年4月2日在他所謂「解放日」（Liberation Day）宣布對大部分貿易夥伴實施對等關稅，旋即在4月9日宣布暫緩90天供各方與美國貿易談判。

若川普真正落實今天透露的稅率區間，形同把他在「解放日」公布的關稅進一步拉高。當時他的設定是對大多數經濟體加徵10%到50%關稅。

綜合彭博（Bloomberg News）等外媒報導，川普對媒體表示美方今天將寄發約「10或12封信」，更多信函會在接下來幾天內陸續寄出。

川普說估計到7月9日，所有國家都會收到通知。7月9日是他當時所設定的期限，各國須在此之前與美國達成協議，以免銷美貨品被課徵高額關稅。

川普還說：「（稅率）大概會落在60%或70%，到10%或20%之間。」並說各國將於「8月1日開始支付。錢會從8月1日開始進到美國」。

到目前為止，川普政府只宣布與英國、越南達成貿易協議，並與中國達成關稅休兵。

川普3日被問到是否準備簽署更多協議時說：「我們是有一些其他協議，但你們也知道，我傾向寄信通知他們要繳多少稅…這簡單多了。」

川普2日宣布與越南達成協議，表示美國將對來自越南的出口商品課徵20%關稅，若被認定為經由越南轉運的貨品則課徵40%。所謂「轉運」是指將來自中國等其他國家的零組件繞經第三地再輸往美國的作法。

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雖然這比川普4月2日最初宣布對越南課徵46%關稅的稅率低，但仍高於基本起跳的10%基準關稅。

日、韓和歐盟等多個美國主要貿易夥伴還在努力敲定協議。川普先前樂觀看待與印度達成協議，卻對美日間嚴詞以對，稱日本是不好對付的談判對象。他這週還加大批評力道，稱應強迫日本「支付30%、35%或隨我們決定多少的關稅」。（譯者：曾依璇、陳亦偉）1140704

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川普
川普：4日起發函各國關稅稅率10%到70%不等 8/1生效川普內政外交節節勝利 後續挑戰更艱鉅
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