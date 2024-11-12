本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電領跌 台股早盤下挫逾300點失守短期均線
首頁 / 國際
2024美國大選
選後局勢
新聞專題
選後局勢1/70
首頁 / 國際

39歲米勒將成白宮副幕僚長 川普內閣多新生代目標2028選舉

2024/11/12 08:24（11/12 09:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統當選人川普預計宣布，他的移民議題首要顧問米勒（圖）將出任白宮副幕僚長。（路透社）
美國總統當選人川普預計宣布，他的移民議題首要顧問米勒（圖）將出任白宮副幕僚長。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原紐約11日專電）美國總統當選人川普陸續公布重要幕僚，將出任白宮副幕僚長的米勒與獲任命為駐聯合國大使的史蒂芬尼克分別為39歲與40歲，川普有意延續川普主義浪潮及目標下屆選舉的企圖明顯。

川普（Donald Trump）陣營陸續透露，前白宮資深顧問米勒（Stephen Miller）將出任負責政策計畫的白宮副幕僚長。

39歲的米勒是川普第一任期間白宮最年輕的政策幕僚，負責撰寫演講稿，相較於不少前官員就國會山莊事件前往國會作證或出書爆料，米勒離任後創設非營利機構「美國第一法律」（America First Legal），與拜登（Joe Biden）政府打官司，繼續推動川普政策，競選期間成為川普諮詢的左右手。

米勒對美國移民問題立場強硬，支持邊境築牆、興建大型臨時收容所、派遣軍隊與大規模遣返非法移民。紐約時報（New York Times）引述知情人士報導，米勒的任務預料將遠超過職位頭銜。

未來只有一任期的川普積極延續「讓美國再次偉大」（MAGA）浪潮至新世代的企圖明顯，獲任命出任重要職務駐聯合國大使的共和黨眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）今年40歲。

史蒂芬尼克30歲在紐約州當選聯邦眾議員，曾是國會最年輕的女性議員，連任5屆，沒有外交經驗。她是川普長期支持者，取代倒戈支持落選民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）的共和黨眾議員麗茲．錢尼（Liz Cheney），成為黨團會議的主席。

此外，副總統當選人范斯（J. D.Vance）與有影響力的川普兄弟，小川普（Donald Trump Jr.）與艾瑞克川普（Eric Trump）都是4字頭，川普新政府的年輕世代已成形，目標4年後的選舉意圖明顯。（編輯：唐佩君）1131112

#國會
#聯合國
#白宮
#美國
#賀錦麗
#美選分析
#川普
#米勒
#史蒂芬尼克
延伸閱讀
范斯成首位千禧世代副總統 盤點2024美國大選里程碑川普視訊面試內閣人選 忠誠之外得有顏值與溝通力華爾街日報：美眾議員瓦爾茲將任國家安全顧問川普任命強硬派官員霍曼掌邊境 零容忍政策曾拆散數千移民家庭川普急欲新內閣上任 要求提名不經參議院審查
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普派任駐聯合國大使曾反對援烏克蘭 批哈佛對中共低頭
172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：