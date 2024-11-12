39歲米勒將成白宮副幕僚長 川普內閣多新生代目標2028選舉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原紐約11日專電）美國總統當選人川普陸續公布重要幕僚，將出任白宮副幕僚長的米勒與獲任命為駐聯合國大使的史蒂芬尼克分別為39歲與40歲，川普有意延續川普主義浪潮及目標下屆選舉的企圖明顯。

川普（Donald Trump）陣營陸續透露，前白宮資深顧問米勒（Stephen Miller）將出任負責政策計畫的白宮副幕僚長。

39歲的米勒是川普第一任期間白宮最年輕的政策幕僚，負責撰寫演講稿，相較於不少前官員就國會山莊事件前往國會作證或出書爆料，米勒離任後創設非營利機構「美國第一法律」（America First Legal），與拜登（Joe Biden）政府打官司，繼續推動川普政策，競選期間成為川普諮詢的左右手。

米勒對美國移民問題立場強硬，支持邊境築牆、興建大型臨時收容所、派遣軍隊與大規模遣返非法移民。紐約時報（New York Times）引述知情人士報導，米勒的任務預料將遠超過職位頭銜。

未來只有一任期的川普積極延續「讓美國再次偉大」（MAGA）浪潮至新世代的企圖明顯，獲任命出任重要職務駐聯合國大使的共和黨眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）今年40歲。

史蒂芬尼克30歲在紐約州當選聯邦眾議員，曾是國會最年輕的女性議員，連任5屆，沒有外交經驗。她是川普長期支持者，取代倒戈支持落選民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）的共和黨眾議員麗茲．錢尼（Liz Cheney），成為黨團會議的主席。

此外，副總統當選人范斯（J. D.Vance）與有影響力的川普兄弟，小川普（Donald Trump Jr.）與艾瑞克川普（Eric Trump）都是4字頭，川普新政府的年輕世代已成形，目標4年後的選舉意圖明顯。（編輯：唐佩君）1131112