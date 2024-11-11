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川普急欲新內閣上任 要求提名不經參議院審查

2024/11/11 09:47（11/11 10:12 更新）
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美國總統候選人川普6日確定當選後，在佛羅里達發表談話。（路透社）
美國總統候選人川普6日確定當選後，在佛羅里達發表談話。（路透社）
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（中央社記者石秀娟華盛頓10日專電）美國總統當選人川普今天說，任何要參選聯邦參議院多數黨領袖者，必須同意「休會任命」，讓他任命的內閣官員無需經參議院的人事審查，即可上任。媒體報導，3名角逐者都已同意這項要求。

共和黨籍的川普（Donald Trump）今天在社群發文指出，如果沒有「休會任命」（recess appointments），官員無法立即就位。參議院對人事審查的投票可能會進行2年、甚至更久，4年前就這樣，「不能再發生一次」。

美國總統對政府重要職務的提名案，包括內閣、聯邦法官、大使等，須交由參議院行使同意權。憲法允許，參議院休會時，總統的提名案可不經參議院審查。

美國新聞網站Axios今天報導，過去的政府也曾有「休會任命」的前例。川普提出這項要求，顯示他很想要一上任就能開始做事。

這次選舉也改選34席聯邦參議員，共和黨將重掌多數。華盛頓郵報（The Washington Post）今天報導，共和黨籍現任、新當選的參議員將於20日舉行秘密投票，改選下一屆參議院的多數黨領袖。

這屆參議院的少數黨（即共和黨）領袖為82歲的麥康奈（Mitch McConnell），他已宣布明年1月3日卸任後將退休。先前已宣布爭取繼任者包括德州參議員柯寧（John Cornyn）、南達科他州的圖恩（John Thune）。

新加入戰局的是佛羅里達州的史考特（Rick Scott）。華郵報導，他獲得川普盟友的支持，包括前福斯新聞（Fox News）主持人卡爾森（Tucker Carlson）、億萬富翁馬斯克（Elon Musk）、小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）。

川普要求參議院屆時同意「休會任命」，立即獲得史考特的呼應。史考特幾分鐘內就在社群貼文：「100%同意，我會不惜一切努力，盡快推進你的提名」。柯寧、圖恩也各自在聲明中，對採「休會任命」的方式表示肯定。

華郵報導，柯寧、圖恩是較偏建制派的共和黨員，是麥康奈的盟友，有時候會批評川普。72歲的柯寧自2002當選參議員至今，目前為第4任。圖恩今年63歲，自2005年擔任參議員至今，目前為第3任。71歲的史考特剛當選第2任。（編輯：周永捷）1131111

美國總統提名內閣人事，依憲法須送交參議院審查，但憲法也允許「休會任命」的例外。美國總統當選人川普10日表示，他希望循此方式，讓內閣盡速就位。圖為美國國會。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年11月11日
美國總統提名內閣人事，依憲法須送交參議院審查，但憲法也允許「休會任命」的例外。美國總統當選人川普10日表示，他希望循此方式，讓內閣盡速就位。圖為美國國會。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年11月11日
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