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川普屬意她任聯合國大使 斯特凡尼克：非常榮幸

2024/11/11 15:14（11/11 15:33 更新）
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美國總統當選人川普表示，他已邀請共和黨眾議員斯特凡尼克（圖）出任聯合國大使。圖為斯特凡尼克10月27日在川普競選活動上演講。（路透社）
美國總統當選人川普表示，他已邀請共和黨眾議員斯特凡尼克（圖）出任聯合國大使。圖為斯特凡尼克10月27日在川普競選活動上演講。（路透社）
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天晚間接受美國媒體採訪時表示，他已邀請共和黨眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）出任聯合國大使。

川普在聲明中說：「我很榮幸提名斯特凡尼克成為我的內閣成員，出任美國駐聯合國大使。她是非常堅強、堅韌且聰明的美國第一鬥士。」

斯特凡尼克也在聲明中證實自己已經接受，還說她「真的很榮幸」。

她說：「在與川普總統談話的過程中，我表達了接受這項人事提名有多麼榮幸，我也期盼能獲得美國聯邦參議院的同僚支持。」

川普昨天表示，前共和黨總統候選人海利（Nikki Haley）和前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）不會進入他的內閣。

海利在川普上一任期擔任聯合國大使，儘管她在黨內初選與川普競爭提名時曾嚴厲抨擊川普，但她後來仍支持川普競選總統。

川普近日忙著與可能進入政府擔任要職的人選見面，路透社8日報導，川普見了著名投資人貝森特（Scott Bessent），他是財政部長的潛在人選。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1131111

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