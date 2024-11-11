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拒蓬佩奧入閣 美媒：川普兒子阻新保守人士爭權

2024/11/11 07:23（11/11 07:42 更新）
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美國前國務卿蓬佩奧。（中央社檔案照片）
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（中央社記者廖漢原紐約10日專電）美國總統當選人川普公開在個人社媒貼文，不邀請前官員蓬佩奧與海利入閣。「華爾街日報」社論指出，川普的兒子小川普及身邊人士認定副總統當選人范斯是未來接班人，拒絕活躍於國際外交的共和黨新保守派人士入閣。

川普（Donald Trump）10日在個人社群媒體貼文，公開指不邀請前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）入閣，不尋常的舉動引起美國政壇議論紛紛，被拒的兩人都已公開回應。

彭佩奧曾批評川普攜出白宮文件，並支持軍援烏克蘭，一般認為無緣參與川普第2任政府，不過美國媒體早前還是點名他有機會。

華爾街日報（Wall Street Journal）社論指出，小川普（Donald Trump Jr.）等川普身邊的年輕圈子，不希望同輩的副總統當選人范斯（J.D. Vance）未來出現競爭者，因此提前否決蓬佩奧與海利。

社論指出，總統當選人跳過某些內閣人選向來無須大聲張揚，但為何要先發制人般、近乎羞辱的提早拒絕兩人？報復海利在初選期間對川普的言語攻擊不令人意外，但拒絕曾任川普政府的中央情報局長與國務卿蓬佩奧很奇怪，他是少數做完川普任期的高階首長，雖有意競選總統，但最後沒加入。

美國政壇流傳，川普世界的階層正在改變中，小川普與電視名嘴卡森（Tucker Carlso）等人力推范斯擔任副手，幕後推動他成為只能再做一任川普的接班人，任何有意透過任官挑戰范斯權力者都會被阻。

此外，蓬佩奧與海利活躍於外交界，高度支持烏克蘭、北約（NATO）和亞太盟友，但小川普與范斯有意減少美國的對外承諾。

當蓬佩奧的名字成為國防部長人選時，某名讓美國再次偉大（MAGA）運動支持者推文，「擋下蓬佩奧很棒，但不夠，我們要對所有新保守主義與好戰人士意圖進入內閣全面施壓」，小川普回應「百分百同意，我支持」。

新保守主義泛指，美國在布希（Bush）家族父子擔任總統期間，共和黨內支持對外干預，發動戰爭與自由資本主義的人士。

小川普在川普權力集團內當家的說法已久。華爾街日報質疑父親真要聽兒子的嗎，蓬佩奧被拒與聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）無意入閣都無益於川普新政府的外交政策。

社論建議，已獲任命為白宮幕僚長的威爾斯（Susie Wiles）競選期間遵守紀律，川普願意聆聽她的意見，是不錯的人選。川普在求官者與兩個兒子競逐職位安排與影響力之間，需要獨立的聲音。（編輯：高照芬） 1131111

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