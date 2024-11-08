川普首公布內閣 競選經理威爾斯成第一位白宮女幕僚長

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（中央社佛州西棕櫚灘7日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天宣布，為他勝選立下汗馬功勞的競選團隊共同經理威爾斯（Susie Wiles）將成為美國史上首位女性白宮幕僚長，這是他當選後第一項重大人事任命。

綜合路透社與法新社報導，川普透過聲明表示：「蘇西．威爾斯助我拿下美國歷史上數一數二偉大的政治勝利，且在我2016年和2020年的成功競選活動中都發揮不可或缺的作用。」

川普說：「蘇西強悍、聰明、創新，廣受尊敬與欽佩。我深信她將讓我們的國家感到驕傲…蘇西將持續努力不懈地讓美國再次偉大（Make America Great Again）。由蘇西出任美國歷史上第一位女性幕僚長，是當之無愧的榮耀。」

威爾斯將成為美國史上首位女性白宮幕僚長。（美聯社）

共和黨籍的川普自從在本月5日大選中擊敗民主黨籍對手賀錦麗（Kamala Harris）後，便一直待在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）。

4名消息人士指出，川普正在考慮一系列人選出任新政府高層職位，其中許多人來自他2017年至2021年首次執政時期的團隊。

兩名消息人士向路透社透露，作為資深佛州政治策略家，威爾斯深受信賴，並因協助主導川普成功的競選活動而備受肯定。

白宮幕僚長作為總統的守門員，影響力舉足輕重，負責管理白宮人事、安排總統行程，並負責聯繫其他政府部門與國會議員。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1131108