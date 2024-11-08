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談美大選影響 駐斯代表：台美關係將持續穩固

2024/11/8 07:29
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（中央社記者劉郁葶布拉格7日專電）斯洛伐克大報專訪駐斯洛伐克代表李南陽美國大選對台影響。李南陽表示，無論美國誰執政，相信台美的支持和承諾不會改變，因台灣在全球供應鏈中的重要性已不言而喻。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，斯洛伐克知名財經媒體「經濟日報」（HN）國際新聞部主任沃特尼（Pavel Novotny）專訪駐斯洛伐克代表李南陽，探討川普再次當選美國總統後，可能對台灣、歐洲以及斯洛伐克帶來的影響。

報導指出，川普再次入主白宮，預料會大幅調整對烏克蘭、北約、以色列及亞洲的外交政策，可能與拜登的作法大不相同。報導提到，歐洲、亞洲和中東各國對川普新政策的走向抱持觀望，擔心一旦政策出現劇烈改變，將影響各自的安全與經濟利益。

在亞洲方面，川普對中國的政策可能更加強硬，對輸美的中國商品課徵高額關稅，以抑制中國經濟增長，並應對其日益擴大的全球影響力。

談到美國大選對台影響，李南陽表示，台美雙方長期以來秉持共同的自由民主價值觀，無論美國由誰執政，台美關係將持續穩固。

李南陽說，因台灣在全球供應鏈中的重要角色，成為美國不可忽視的夥伴，這些因素都將支撐台美之間的長期合作。（編輯：陳承功）1131108

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