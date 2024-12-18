駐斯代表處辦留台校友餐會 擴大斯洛伐克友台力量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉郁葶布拉第斯拉瓦18日專電）駐斯洛伐克代表處17日舉辦留台校友會餐會，邀請曾赴台研習的斯洛伐克學生，以及曾經訪問台灣的國會議員、政府官員、產業界、學術界及媒體參加。

駐斯洛伐克代表李南陽致詞時表示，台灣雖然面臨地緣政治威脅挑戰，經濟及民主表現仍展現韌性與成熟，尤其是在對歐盟關係上，持續穩健成長。

李南陽說，台灣政府積極施行「總合外交」政策，駐斯代表處也將推動與斯洛伐克教育和人才培育列為工作重點，並已展現具體成果。

李南陽指出，2024年代表處共計協助約50位斯洛伐克學生與官員赴台研習或參訓，明年也將持續執行各式台灣政府獎助學金計畫，拓展兩國教育交流。

他表示，今年9月在首都歷史最悠久的卡梅尼亞斯（Comenius)大學設立首座台灣研究講座中心，為台斯教育合作建及文化推廣立新的里程碑。

李南陽指出，經濟部建立Contact TAIWAN國家媒合平台，提供國際人才來台工作、生活及居留等服務，並為台商及專業人士搭橋媒合，提供攬才相關服務。歡迎有意前往台灣工作或實習的同學上網登記。

斯洛伐克國會友台小組主席杜斯達（Ondrej Dostal)致詞時表示，台灣與斯國共享民主人權等基本價值，應加強合作。面對當前國際極權勢力的擴張，民主陣營應加強對台灣的支持，並鼓勵斯國各界人士多與台灣交流，擴大與台灣實質友好關係發展。

留台校友在活動現場分享各自的留台經歷與學習成就，並且與來自不同領域的官員們進行深入交流，互動熱烈。

此次餐會不僅回顧台灣與斯洛伐克過去、聯繫感情的活動，也促進台斯之間的合作。

代表處在活動現場也提供台灣經貿發展的數據資料，以及台灣知名威士忌，讓校友們重溫對台灣的印象。這次活動共吸引約50名賓客參加，增強斯洛伐克各界對台灣的支持力量。（編輯：高照芬）1131218