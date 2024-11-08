美國聯邦參院改選民主黨失利 共和黨奪賓州關鍵席

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（中央社賓州哈立斯堡7日綜合外電報導）全球最大避險基金前執行長麥考米克參選聯邦參議員，藉由指控對手支持導致通膨、治安不佳且向化石燃料宣戰的政策，擊敗已連任3屆的現任民主黨籍參議員凱西而贏得勝選，也替共和黨奪回賓州的關鍵席次。

美聯社報導，凱西（Bob Casey）曾擔任兩屆賓州州長，而且是歷來擔任聯邦參議員時間最長的賓州民主黨籍從政者，他的敗選對於賓州民主黨建制派而言堪稱是大地震。

不過凱西尚未承認敗選，他的競選團隊引述賓州最高選務官員發表的聲明指出，至少還有10萬張選票尚未完成計票，當中包括臨時選票（provisional ballot）和軍人與海外選票。

儘管如此，美聯社今天宣稱麥考米克（David McCormick）勝選後沒多久，獲得共和黨籍總統當選人川普（Donald Trump）背書的這位美國避險基金「橋水聯合公司」（Bridgewater Associates）前執行長接受福斯新聞（Fox News）訪問，則是把自己的勝選歸因於「民眾想要改變」。

麥考米克指出：「他們（民眾）對於飛漲的物價、門戶大開的邊界、我們各大城市的犯罪、向化石燃料宣戰而感到苦不堪言，並且他們想要改變以及符合常理的領導風格，而這些就是我認為他們選川普當總統，以及我認為他們選我的原因。」

由於選民不滿總統拜登（Joe Biden）主政期間通膨攀升以致拖累民主黨的選情，川普在賓州的得票率超越民主黨候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）約莫兩個百分點，因此共和黨的操盤手把麥考米克的勝選主要歸因於川普在這個激戰州贏得漂亮。

藉由這次改選，本週共和黨已從民主黨手中奪回聯邦參議院主導權，而麥考米克的勝選，更加鞏固共和黨已取得的參議院過半優勢。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1131108