在野黨修財劃法 吳思瑤批只顧垂直分配不顧水平分配

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（中央社記者王揚宇、林敬殷台北4日電）立法院財政委員會本週排審財劃法修法草案，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，民進黨團反對為修而修、為快而快，況且只顧垂直分配而不顧水平分配的修法，非常粗糙。

立法院財政委員會繼10月21日排審財政收支劃分法部分條文修正草案等案後，本週11月4日、6日及7日的議程，財政委員會輪值召委、國民黨立委陳玉珍均安排繼續審查財政收支劃分法修法草案，外界關注財劃法修法，是否有可能在本週送出委員會，完成初審。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪時表示，本週立法院各委員會的重要議程，當中就包括財劃法修法事宜。

吳思瑤說，民進黨團的態度就是反對為修而修、為快而快，況且在野立委所提的修法版本內容差異極大，也只處理垂直分配議題，並未處理水平分配，只想急著從中央搬錢、搶錢、討錢，未依據合理公式進行妥適分配。

吳思瑤表示，這種只顧垂直分配而不顧水平分配的修法，非常粗糙，如果要討論財劃法修法，相關中央地方事權統一也應當一併討論，例如地方制度法、地方稅法通則、公債法等，是否可以一併討論修正。

吳思瑤指出，國民黨主席朱立倫已下令要求即刻審查通過財劃法，但她認為不要讓黨意凌駕民意，呼籲國民黨立委不要只聽朱立倫的話，而不聽國家制度、民意。

至於立法院內政委員會今天排審公民投票法部分條文修正草案，包括是否要公投綁大選等。吳思瑤說，民進黨團要求召開公聽會，也可邀請「最大受害者丁守中」出席，不要搶快、粗糙修法，要廣納各界共識。

媒體也問，立法院司法及法制委員會今天考察台灣台北地方檢察署關於偵查不公開實務作業執行情形，並就媒體與機關辦公處所的隔離、相關應訊者的通行路徑與上下囚車處，及維護被告名譽等因應措施進行檢討。

吳思瑤說，這個會期的司法及法制委員會常以關切司法制度改革為由，安排涉及個案探討的議程，企圖用政治力干預司法，而這場考察美其名說要關切偵查不公開，但到現場是否會對檢調辦案下指導棋，變成偵查大公開，因此民進黨立委沒有人出席，也拒絕這種立法干預司法的作為。

吳思瑤表示，立法院這週有非常多攸關國家制度是否會被毀壞的議程，民進黨團會做足準備，最重要的就是趕快排審總預算案，希望藍白陣營不要只搞政爭、不顧民生，況且現在連新竹縣長楊文科都出面，呼籲兩名國民黨籍的新竹縣立委能配合完成總預算案。

此外，財政部「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動吸引9萬多人參加，但網友比對各期中獎名單，有4人重複中獎，引發爭議。

吳思瑤受訪表示，如果涉及弊端，這是不可容忍的事情，要趕快調查徹辦。（編輯：蘇志宗）1131104