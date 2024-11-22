勞發署公務員輕生案 新北市調處赴2處調資料

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（中央社記者黃旭昇、吳欣紜台北22日電）新北地檢署今天指揮調查局新北市調查處前往勞動部、勞動力發展署釐清北分署公務人員輕生案，5名調查官手持牛皮紙袋步出中央聯合辦公大樓，行動於下午1時結束。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署公務人員疑遭霸凌輕生案，行政院長卓榮泰20日出面致歉，要求勞動部嚴加調查，也會將全案送檢調，還家屬公道。

已故公務員家屬今天透過民進黨新北市議員李宇翔發布聲明指出，感謝外界關心，家屬想知道死者在工作上發生什麼事，受到什麼巨大壓力，忍心拋下摯愛家人們。

台灣新北地方檢察署表示，已經立案調查，其餘無法對外說明。

據了解，檢方今天指揮調查局新北市調處的調查官於上午先前往台北市松江路的勞動部調取相關資料；接近中午時，5名身穿調查局背心的調查官又前往位於新北市新莊區中平路的中央聯合辦公大樓南棟。

據指出，中午的行動是前往勞動力發展署北基宜花金馬分署調取資料，調查官約下午1時離開，調查官手上只有牛皮紙帶，並未傳喚其他人員。（編輯：戴光育）1131122

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