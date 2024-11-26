藍提案成立公務員霸凌調查委員會 排入29日院會討論

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（中央社記者郭建伸台北26日電）勞發署公務員疑遭霸凌輕生引關注，立法院程序委員會今天通過國民黨團提案，建請立法院決議譴責前勞動部長何佩珊、前勞發署北分署長謝宜容，並成立公務員輕生案調查委員會，提案排入29日院會議程。

立法院程序委員會今天中午處理29日院會討論事項時，通過國民黨團所提議程，內容除了有學生輔導法修正草案、貨物稅條例草案、原住民族委員會組織法修正草案等案，還有2案與近期備受關注的勞發署公務員輕生案有關。

國民黨團提案指出，11月初勞動部勞發署北分署吳姓公務員疑遭謝宜容職場霸凌，於辦公室輕生，國人群起激憤，但勞動部所提調查報告荒腔走板、官官相護；勞動部身為勞工朋友大家長，主管勞動法規最高部門，未能作為全民表率在先，致令國人失其信任在後，雖然何佩珊已請辭，但其識人不明、一再姑息縱容部屬。

國民黨團指出，建請立法院會決議，何佩珊與謝宜容應受嚴厲譴責，並移送監察院及檢調單位，如情節重大將撤職查辦，永不再任公職。

另一案同樣是國民黨團提出，內容提到，吳姓公務員輕生一案有諸多疑點，雖然何佩珊請辭，行政院長卓榮泰、總統賴清德相繼道歉，但謝宜容迄今神隱，國人深感痛心外，儼然看見「洪仲丘2.0」、台灣勞權「Metoo事件」，更令人好奇謝宜容為何背後靠山如此硬。

國民黨團指出，為查明真相，依照立法院職權行使法建請院會決議針對「勞動部勞動力發展署北分署公務員被霸凌於辦公室輕生案」成立調查委員會，儘速釐清真相，還死者清白、給全民交代。

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雖然民進黨團反對國民黨團所提的討論事項議程，但表決處理時，民進黨立委人數少於在野黨立委，最終立法院程序委員會通過國民黨團提案。有關譴責何佩珊、謝宜容與成立公務員霸凌輕生調查委員會2案，將排入29日院會議程。

此外，民進黨立委沈伯洋日前提出兩岸人民關係條例修正草案，主張將立委、直轄市及縣（市）議員納入國安管制人員範圍，但數度遭藍白立委封殺。立法院程序委員會今天處理報告事項議程時，國民黨團提議將沈伯洋等人提案暫緩列入報告事項，不讓相關議案有付委審查的機會。1131126

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