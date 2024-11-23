洪申翰接勞動部長 勞團盼推社會對話、友善職場

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（中央社記者吳欣紜台北23日電）勞動部長何佩珊因公務員輕生案請辭，民進黨立委洪申翰將接任，勞團今天認為，洪申翰的經歷應該很快能上手，期待能推動社會對話制度、創造更友善職場及關注公正轉型議題。

洪申翰是社運出身，大學時參與樂生療養院舊院區保留運動，之後接觸反核議題，長期投入環保領域。

歷任綠色公民行動聯盟副秘書長、行政院能源及減碳辦公室專家委員、行政院環境保護署資料開放諮詢小組專家委員，擔任民進黨兩屆不分區立委，立委任內主要耕耘能源、環保、勞權等議題，成功促成全台公立動物園保育員加薪一事。

對於新任部長人選，全國產業總工會理事長戴國榮告訴中央社記者，洪申翰擁有社運及立委經歷，對於勞動議題包含法律修訂等都算嫻熟，「應該很快能進入狀況」。

戴國榮說，期待新部長能持續營造更友善的職場工作環境、杜絕霸凌事件再發生，呼籲能參考國際勞工組織（ILO）第190號的防止暴力與騷擾公約，將國內執行職務遭受不法侵害預防指引提升到法律位階，包含明確定義職場霸凌的樣態跟標準以及完整通報機制。

戴國榮也說，洪申翰應該積極推動社會對話制度，包含開放讓公務人員、警消等籌組工會以及提升工會組織率，唯有透過勞資利害關係對話才能建構更友善的職場環境、建立更完善的職場社會安全網，解決台灣低薪、長工時等問題。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯說，洪申翰雖然是從環保團體出身，但在擔任立委期間，經歷數次勞動重大法案立法討論，相信他對勞工政策有一定熟悉度。

孫友聯說，現在台灣面臨淨零碳排的公正轉型議題，勞工會受到影響，因此勞動部的角色更為重要，期待洪申翰藉由自己環團出身經歷等，來關注、回應這個問題。（編輯：李亨山）1131123