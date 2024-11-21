立委民團齊發聲 籲政府強化兒少預算分配

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（中央社記者林敬殷台北21日電）昨天是國際兒童人權日，多位立委今天與多個民間團體舉行記者會，呼籲政府重視兒少需求，實踐聯合國兒童權利公約所倡導的核心價值，除了增加預算之外，更應重視預算分類及分配，避免結構失衡，並建立整合性平台，讓預算有效轉化成對兒少的保障。

民進黨立委張雅琳、范雲、陳培瑜、林月琴、羅美玲、王美惠、吳沛憶、蘇巧慧、伍麗華、國民黨立委黃健豪，及人本教育基金會、台灣青年民主協會、台灣少年權益與福利促進聯盟、還我特色公園行動聯盟在立法院舉行「國際兒童人權日、立院民團齊發聲」記者會。

張雅琳指出，目前兒少預算占總體預算2%，相較OECD（經濟合作暨發展組織）國家的6%相比，差距甚大。整體的兒少預算雖有增加，但青少年分配到的預算逐年下降，從34.7%降到20.7%，且在預算的分類上，發展項目的預算所占比率非常低，只有不到1%，非常傾斜。為強化對兒少照顧，政府應改善兒少預算分配，讓兒少聲音被聽見，增加透明度及整合度，成立兒少預算整合平台，集中資源，確保預算符合需求，且可以被監督和執行。

范雲說，她過去4年在立法院為兒少議題爭取資源，並成立「為下一代而戰」連線，接下來推動「兒少工作證制度」，整合學校、幼兒園、補習班、夏令營等單位不適任人員系統，完善兒少保護，這都有賴於投入更多的預算資源。

林月琴表示，今年是兒童權利公約（CRC）的35週年，她在預算和政策有3個建議，包括，衛福部應就安置兒少服務、機構的需求等方面增加預算，建立事故傷害調查資料庫，補足18歲以下死因回溯完整的報告，並盤點全國運動空間，檢討適合兒少運動項目及投入發展。

伍麗華說，兒少權益是絕對不能退讓的底線，未來她將推動族群平等及反歧視法、原住民族學校法、偏鄉教育條例、族語專職老師等立法及倡議工作，使原住民兒少有更穩定的成長環境。

羅美玲表示，改善兒少現況不是只是增加預算，關鍵在於整合資源與提升政策協調的效率，她建議應建立整合性兒童預算平台，讓資源有效轉化為對兒少的支持與保障。

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吳沛憶表示，每個部會都應重視兒少表意權並納入決策機制，及納入兒少主流化的觀點及思維，並給予家庭更多的後盾力量，協助兒少得到更多照顧。

黃健豪指出，自己身為一個父親，他觀察到台灣對於推嬰兒車的友善行人空間相對非常少，兒少生命安全不容任何妥協，許多家長放假喜歡帶小孩到日本、歐洲國家旅遊，原因在於行人空間、交通建設乃至於整個社會氛圍都對兒少相當友善，這是政府努力的方向。（編輯：蘇志宗）1131121