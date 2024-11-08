本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
前10月總出口創同期次高 AI助資通外銷首跨千億美元
首頁 / 政治

立委關注無家者議題 盼中央輔導地方增設安置處所

2024/11/8 19:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北8日電）民進黨立委吳沛憶、張雅琳等人今天表示，全台列冊的無家者有近3000人，而無家者的安置在許多縣市是長期且難解的問題，呼籲衛生福利部輔導各縣市增設無家者安置處所，並評估修法增訂無家者專章。

吳沛憶、張雅琳與台北市議員顏若芳、新北市議員顏蔚慈、桃園市議員魏筠今天在立法院共同召開協調會，探討如何對無家者安置提供更多支持，包括無家者的安置處所、醫療、就業及街友社工薪資等問題。

吳沛憶舉艋舺公園的無家者問題為例，由於艋舺公園將改建，無家者安置問題顯得更加迫切。她說，艋舺公園的無家者有7成來自其他縣市，因此這不僅是萬華在地問題，更是一個全國性問題，除了需要跨縣市的橫向合作，更需要中央支持。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

張雅琳指出，無家者是任何人在人生中都可能突然面臨的狀態，除了提供資源，還需要提供就業支持，使無家者能夠自立生活，因此希望就業服務法能包含無家者。

吳沛憶、張雅琳及與會的市議員認為，中央應提供更多資源給地方政府，增加對無家者的支持，希望衛福部輔導各縣市增設無家者安置處所，也請衛福部增加協助無家者安置的相關經費，並將無家者納入就業服務法第24條的特定對象以提供服務，另評估在社會救助法中增訂無家者專章。（編輯：林興盟）1131108

吳沛憶
班班有鮮奶政策倉促上路 卓榮泰要求從長計議改善許家蓓告別式民進黨旗覆棺 吳沛憶捧牌位悼念
張雅琳
桃警處理強擄未遂案遭疑違反原則 市府：絕無違法桃園強擄未遂案 民代籲改善心衛資源、關注女童心輔
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：