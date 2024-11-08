立委關注無家者議題 盼中央輔導地方增設安置處所

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（中央社記者王揚宇台北8日電）民進黨立委吳沛憶、張雅琳等人今天表示，全台列冊的無家者有近3000人，而無家者的安置在許多縣市是長期且難解的問題，呼籲衛生福利部輔導各縣市增設無家者安置處所，並評估修法增訂無家者專章。

吳沛憶、張雅琳與台北市議員顏若芳、新北市議員顏蔚慈、桃園市議員魏筠今天在立法院共同召開協調會，探討如何對無家者安置提供更多支持，包括無家者的安置處所、醫療、就業及街友社工薪資等問題。

吳沛憶舉艋舺公園的無家者問題為例，由於艋舺公園將改建，無家者安置問題顯得更加迫切。她說，艋舺公園的無家者有7成來自其他縣市，因此這不僅是萬華在地問題，更是一個全國性問題，除了需要跨縣市的橫向合作，更需要中央支持。

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張雅琳指出，無家者是任何人在人生中都可能突然面臨的狀態，除了提供資源，還需要提供就業支持，使無家者能夠自立生活，因此希望就業服務法能包含無家者。

吳沛憶、張雅琳及與會的市議員認為，中央應提供更多資源給地方政府，增加對無家者的支持，希望衛福部輔導各縣市增設無家者安置處所，也請衛福部增加協助無家者安置的相關經費，並將無家者納入就業服務法第24條的特定對象以提供服務，另評估在社會救助法中增訂無家者專章。（編輯：林興盟）1131108