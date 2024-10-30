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桃園強擄未遂案 民代籲改善心衛資源、關注女童心輔

2024/10/30 13:34（10/30 14:56 更新）
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桃園市發生女童遭陌生男子強擄未遂案，引發社會關注。民進黨立委張雅琳（中）、桃園市議員陳雅倫（右）、王珮毓（左）等30日在立法院舉行記者會，呼籲警察辦案應謹守中立原則，桃園市政府也要改善心理衛生照護資源，持續關注被害女童的心理輔導、就學輔導等。中央社記者裴禛攝 113年10月30日
桃園市發生女童遭陌生男子強擄未遂案，引發社會關注。民進黨立委張雅琳（中）、桃園市議員陳雅倫（右）、王珮毓（左）等30日在立法院舉行記者會，呼籲警察辦案應謹守中立原則，桃園市政府也要改善心理衛生照護資源，持續關注被害女童的心理輔導、就學輔導等。中央社記者裴禛攝 113年10月30日
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（中央社記者王揚宇台北30日電）桃園市發生女童遭陌生男子強擄未遂案，引發社會關注。民進黨立委張雅琳、桃園市議員陳雅倫等人今天呼籲，警察辦案應謹守中立原則，桃園市政府也要改善心理衛生照護資源，持續關注被害女童的心理輔導、就學輔導等。

桃園市龜山區27日發生女童被陌生男子強擄未遂事件。桃園市長張善政28日在市政總質詢時表示，市府已協同社工處理並送檢察官查辦，由於加害人疑似精神有狀況，過去若有相關就診病歷，將協同評估加強醫療。除要求社會局全力照護輔導女童並提供家屬後續協助，市府也會協同各局處，全力加強可改進的部分。

對此，張雅琳今天與桃園市議員李宗豪、陳雅倫、王珮毓、魏筠在立法院召開記者會，提及桃園市政府應先釐清事件的來龍去脈，盡快協助女童家屬，而非先污名化精神疾病卸責等。

張雅琳質疑，警方在案件處理過程中違反兩個原則，分別是兒少最佳利益以及以兒童為中心，而且本案涉及強制性交未遂、加重強制猥褻罪，屬於公訴罪，根本不可能以和解方式結案。

張雅琳說，在此關鍵時刻，應該是協助女童家屬釐清真相，而非污名化精神疾病，希望桃園市政府要確實調查事件來龍去脈，並提出因應對策，消除市民的恐懼與不安。

陳雅倫質疑，該名身心障礙者並非市府列管個案，這是否代表在僵化的列管機制下，還有漏網之魚沒被關心到，是否成為社會安全網的隱憂。

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陳雅倫舉數據說明，桃園的心理健康照護資源，不論是心衛中心數量、專業人力都有不足與不均的問題，希望市府盡速提出解決方案。

陳雅倫呼籲，針對被害女童後續的心理輔導、就學輔導，甚至司法協助等，請市府持續關注，不要以為風頭過了就算了，市府也要加強學校、社區的相關衛教講座，教導孩子遇到緊急狀況時該如何自保，也要教導社區民眾遇到狀況時如何應變、通報、伸出援手。（編輯：蘇志宗）1131030

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