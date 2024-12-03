府：中國若以總統出訪為藉口軍演 公然挑釁和平現狀

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（中央社記者溫貴香馬久羅3日電）外電報導總統賴清德出訪過境美國夏威夷與關島，中國可能展開新一輪軍演。總統府發言人郭雅慧今天表示，如果是要以台灣總統出訪作為藉口發動軍演，對整個區域和平穩定現狀將會是公然挑釁，期待北京能夠回到以規則為基礎的國際常軌上，為區域和平穩定做出貢獻。

路透社報導，賴總統本週出訪台灣在太平洋3個友邦，途中過境美國夏威夷與關島，消息人士指中國可能在這段時間展開新一輪軍演。

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隨總統出訪友邦行程的郭雅慧受訪表示，台灣總統出訪安排過境行之有年，是不分黨派慣例，中國無須對此有過度反應，不過，台灣國安單位跟國防部都有就整個台海情勢有完整掌握，國人可以放心。

郭雅慧強調，確保台海和印太區域和平穩定是國際社會高度共識，中國做為區域一員，如果是要以台灣總統出訪作為藉口發動軍演，對整個區域和平穩定現狀將會是公然挑釁，期待北京能夠回到以規則為基礎的國際常軌上，為區域和平穩定做出貢獻。（編輯：林淑媛）1131203