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是否以軍演回應賴總統出訪 北京：密切關注事態發展

2024/12/3 17:22
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（中央社台北3日電）總統賴清德本週出訪太平洋3友邦，途中過境美國夏威夷和關島，外媒引述稱北京可能在這段時間展開新一輪軍演。面對軍演的問題，中國外交部今天回應時強調「正密切關注事態發展」。

官媒央視報導，中國外交部下午舉行例行記者會，有外媒提問「賴清德結束對太平洋島國的『訪問』返回台灣之後，中方是否會在台灣周邊舉行軍演？」

中國外交部發言人林劍回應指出，「台灣問題是中國核心利益中的核心，中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，正密切關注事態發展」。

賴總統本週啟動上任後首次元首外交，11月30日出發、12月6日返台，率團前往太平洋友邦馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國及帛琉共和國訪問，途中過境夏威夷和關島。

路透社稍早前引述台灣和區域安全官員評估，中國可能以賴總統出訪太平洋友邦為藉口，在台灣周邊展開軍事演習。（編輯：周慧盈/謝怡璇）1131203

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