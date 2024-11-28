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賴總統30日出訪南太平洋3友邦 過境夏威夷關島

2024/11/28 15:48（11/28 16:06 更新）
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總統賴清德將於30日啟動首次元首外交，訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國及帛琉共和國3友邦。（中央社製圖）
總統賴清德將於30日啟動首次元首外交，訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國及帛琉共和國3友邦。（中央社製圖）
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（中央社記者溫貴香台北28日電）總統賴清德30日將展開任內首次出訪，府方人士今天證實，去程將過境夏威夷停留2晚，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1天，在訪問帛琉後，預計12月6日傍晚返抵台灣。

府方人士下午表示，總統將於11月30日至12月6日率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個友邦國家。總統期許達到「智慧永續」、「民主永續」及「邦誼永續」等核心目標。期盼持續深化與友邦緊密友好夥伴關係，在雙方互惠互助的基礎上，讓各項合作領域永續發展，創造雙方人民福祉。

府方人士說明，總統預計30日下午4時30分搭乘專機，展開任內首次元首外交，此行將過境夏威夷停留2晚，元首外交行之有年，將循慣例處理，並秉持安全、尊嚴、便利、舒適四大原則，而這次過境夏威夷、關島兩地，除了見老朋友，也會與智庫閉門交流座談，也有僑宴和參訪行程。

訪問第一站馬紹爾群島共和國，賴總統預計會晤馬國國會議長魏斯（Brenson Wase，另譯：瓦西）、在國會發表演說、出席馬京政府大樓興建計畫啟動儀式、會晤馬國總統海妮（Hilda C. Heine）及內閣部長，並出席馬久羅醫院人工智慧暨遠距醫療中心成立等。

第二站則是訪問吐瓦魯，預計停留5個多小時。府方人士表示，總統將會晤吐國總理、參訪Nauti小學等。總統結束吐國訪問，將過境關島停留1個晚上。

第三站訪問帛琉，府方人士說，總統將與帛琉總統惠恕仁舉行雙邊會談、出席帛琉政府聯合辦公大樓落成剪綵儀式，總統府秘書長潘孟安將視察水產養殖中心新建大樓牆面彩繪點睛及視察虱目魚養殖計畫。

結束南太3友邦訪問行程，府方人士表示，總統將在帛琉與隨團記者茶敘，預計12月6日傍晚返抵台灣。（編輯：謝佳珍）1131128

#帛琉
#夏威夷
#關島
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法新社：賴總統出訪太平洋友邦 將過境夏威夷和關島
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