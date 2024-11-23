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美議員籲布林肯勿於賴總統過境時設限 盼拜登親見

2024/11/23 07:59
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓22日專電）美國5位共和黨聯邦眾議員今天致函呼籲國務卿布林肯，避免在台灣總統賴清德過境時施加限制，也盼拜登考慮在賴總統訪美期間親自會面。議員們並說，應該公開、強烈地拒絕中國對阻止賴總統訪美的要求。

帝芬尼（Tom Tiffany）、奧格茲（Andy Ogles）、史密斯（Chris Smith）、裴利（Scott Perry）及古登（Lance Gooden）於信中表示，有報導指賴總統將出訪帛琉、吐瓦魯及馬紹爾群島。外界猜測他將在美國例行過境，地點可能是關島或夏威夷。

5位議員對布林肯（Antony Blinken）說，美國國務院據報曾過度干涉台灣高階官員訪美，試圖限制他們與媒體的互動及進行公開活動，希望國務院避免對任何即將到來的過境施加這類條件。

議員們指出，中國政府要求拜登政府阻止賴總統進入美國，這不意外。北京這種公然干涉美國內政的意圖令人憤怒，也使人無法接受。

帝芬尼等人說，台灣從未受過中國共產黨的控制，更不是中國領土的一部分。而且，美國從未接受中共對台虛假的領土主張。這些毫無根據的說法，以及中國對阻止賴總統訪問的要求，都應該被公開強烈地拒絕。

「畢竟，美國在決定誰可以或不能來訪時，無需獲得中共同意」。

「如你所知，美台關係受台灣關係法及國會制定的其他法律規範」，議員們說。這些法律都沒有要求禁止或限制台灣總統等高階官員來訪。

五人寫道，事實上，美國法規明確保證台灣總統「應被允許」進入美國與美國官員進行討論，美國應以未來擴大這類高階訪問為政策。

「我們相信貴單位會尊重這些法律，在沒有任何前提或限制下歡迎賴先生。我們也希望總統拜登能考慮在賴先生訪問期間親自與他會面」。

賴總統30日將啟動任內首次元首外交，預計12月6日返抵國門。外交部次長田中光表示，相關過境安排仔細規劃中，目前不便對外透露。（編輯：陳承功）1131123

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