中國恐藉賴總統出訪軍演 林佳龍籲勿破壞台海和平

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（中央社記者楊堯茹台北28日電）總統賴清德將出訪太平洋友邦，路透社報導，中國可能藉機在台灣周邊展開軍演。外交部長林佳龍今天表示，中共威脅一直都在，而總統出訪是長年慣例，呼籲北京勿有過當且破壞台海和平穩定的行為。

總統賴清德將啟動上任後首次元首外交「繁榮南島智慧永續」之旅，率團訪問馬紹爾、吐瓦魯及帛琉，11月30日出發，預計12月6日返台。路透社引述4名知情的區域官員表示，北京可能會於12月6日前後在台灣周邊進行軍演。

立法院外交及國防委員會上午審查114年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分。

多位立委關切，中共可能在賴總統出訪期間發動軍演。立委王定宇認為，中國全年度都在台灣周邊有小動作，只是重新包裝命名為「聯合利劍-2024C」，外交部對此立場與評估為何。

林佳龍答詢時表示，國安會以及相關部會都有做情勢分析，並做好妥善準備與因應。過去幾次元首出訪時，中共都有小動作，不排除這次中國會有軍演，或是「由訓轉戰」的可能性。

林佳龍強調，總統出訪是長年以來慣例，呼籲北京切勿有軍演等過當且破壞台海和平穩定的行為。中共威脅一直都在且不斷加壓，構成新常態，這也是中共認知作戰一部分，外交部勢必會表達立場。

王定宇追問，是否準備好想定劇本，林佳龍肯定表示「有」。

立委羅美玲另關切，林佳龍因會議向外委會請假1小時，會議內容為何。立委陳冠廷則詢問，賴總統出訪太平洋3友邦的原因。

林佳龍答詢指出，今天早上在安排賴總統出訪事宜，跟友邦聯繫工作必須在此時間確認。距離台灣國家元首上次出訪該地區已是5年前，且馬紹爾、吐瓦魯及帛琉總統都是今年新當選，是新的開始，另也基於3友邦都有在520以及雙十國慶時訪台，並提出邀請。

至於是否過境夏威夷或關島，林佳龍回應，相關行程是以安全、尊嚴、便利以及舒適4原則進行安排，包括交通運輸等細節或慣例，由總統府統一對外說明。

王定宇也問及，賴總統若過境夏威夷，是否安排前往駐檀香山台北經濟文化辦事處，林佳龍僅點頭回應，王定宇再追問，是否安排赴聯兵營慰勞受訓官兵，林佳龍則回應，「這是你的建議」。（編輯：張若瑤）1131128