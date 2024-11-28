台荷創新文化交流年落幕 林佳龍致謝荷蘭以行動挺台

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（中央社記者楊堯茹台北28日電）外交部長林佳龍27日應邀出席「2024台荷創新與文化交流年Light it Up」閉幕酒會，他致詞時表示，台荷是共享民主、自由及人權價值的理念相近夥伴，感謝荷蘭政府與國會近年來以具體行動支持台灣。

外交部今天發布新聞稿指出，荷蘭在台辦事處27日晚間舉辦「2024台荷創新與文化交流年Light it Up」閉幕酒會，特別以經典荷蘭橘元素，點亮台北101大樓，外交部長林佳龍、數發部長黃彥男、台南市副市長葉澤山及各界代表約200人出席。

林佳龍致詞時表示，2024台荷創新與文化交流年是台灣與荷蘭開展關係400週年的重要見證，意義非凡。台荷是共享民主、自由及人權價值的理念相近夥伴，感謝荷蘭政府與國會近年來以具體行動支持台灣。

林佳龍強調，荷蘭今年挺台力道更為強勁，荷蘭政府首度祝賀台灣人民順利完成大選，5月首度派遣軍艦航行台灣海峽，並在世界衛生大會（WHA）場域間接為台灣執言；而在國會方面，今年迄今已通過4個友台動議，包括反對聯大第2758號決議限制台灣國際參與，以及荷蘭國會1週前再度通過動議，呼籲荷蘭政府支持台灣與歐洲主要國家啟動投資協定的正式談判。

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荷蘭駐台代表譚敬南（Guido Tielman）致詞指出，台荷悠遠的歷史始於1624年，荷蘭人於當年首次抵達台南安平，並建造熱蘭遮城。2024台荷創新與文化交流年系列活動成果豐碩，包括荷蘭以主題國身分參與台北國際書展、推出台北台南兩地「台灣追想曲」偶戲演出、參加台灣國際古樂節，以及舉辦創新科技交流研討會等。

譚敬南也說，今年荷蘭參與「台灣國際半導體展」及「台灣國際智慧能源週」，持續在半導體與再生能源等關鍵領域密切交流，期盼台荷在良好合作基礎上，邁向下一個重要里程碑。（編輯：林興盟）1131128