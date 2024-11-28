CPTPP擱置兩岸入會？ 林佳龍：依程序一步步來

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（中央社記者楊堯茹台北28日電）外媒指出，CPTPP因政治問題，目前擱置台灣和中國的入會申請案。外交部長林佳龍今天指出，現在正在進行預先諮商，依程序要先成立工作小組才會進入協商，一步一步來，「被擱置」是錯誤的說法。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會年度大會將在加拿大溫哥華當地時間27日舉辦，新聞網Politico.eu報導指出，由於「一個中國」的棘手政治問題，此次大會將擱置台灣和中國的入會申請案，哥斯大黎加可望成為下一個進入該貿易組織的成員國。

立法院外交及國防委員會上午審查114年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分。

朝野立委質詢時關切，台灣申請加入CPTPP一案到底是否「被擱置」。

外交部長林佳龍答詢時強調，台灣要先成立工作小組才會進入協商，現在正在進行預先諮商，必須要一步一步來，「被擱置」是錯誤的說法。

林佳龍說明，CPTPP執委會這兩天召開年會涉及是否成立工作小組，而台灣目前尚未獲准成立工作小組，但就「奧克蘭三原則」，包括必須完全符合協定高標準、遵循貿易承諾、由全體CPTPP成員共識決定，台灣都很符合。

林佳龍強調，就共識決而言，加拿大今年5月提出解釋，希望促進效率，且台灣也可在工作小組成立前進行預先諮商，這步今年已展開，但不方便對外透露有與哪些成員國進行預先協商。

民進黨立委王定宇問及，媒體報導馬來西亞與新加玻有意見。

林佳龍說明，「沒有獲得訊息說他們不贊成」，台灣已與半數成員國接觸，「都獲得正面回應」，且加拿大提出解釋，反對的國家要陳述反對理由，如果反對台灣的國家貿易自由度比台灣還低，外界就會覺得是政治因素。

林佳龍進一步說明，也就是說，原本是台灣要去說服其他成員國，可是現在是反對台灣參加的國家要去說服其他成員國。

國民黨立委馬文君要求提交書面報告，林佳龍允諾。王定宇則認為，中國若永遠無法符合「奧克蘭三原則」，想要綁架台灣，一起把中國帶進CPTPP，這不行；而擋住台灣不能加入，這更不行，貿易組織應就個別申請國審核條件，不應錯把任何國家與中國綁在一起。（編輯：翟思嘉）1131128