台灣成CPTPP大會焦點 學者籲去政治化啟動入會程序

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（中央社記者程愛芬溫哥華27日專電）一連兩天的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會年度大會今天登場，台灣入會受阻引發關注，多位與會學者為台灣發聲，呼籲會員國應屏除政治干擾，儘快啟動台灣入會程序。

CPTPP大會在溫哥華國際會議中心舉行，第一個登場的大型會議是由加拿大亞太基金會主辦的「CPTPP包容性經貿論壇」，加拿大、 澳洲、紐西蘭、墨西哥和智利的貿易部長或代表齊聚一堂外，還有多位學者專家交流意見。

上述5國貿易部長或代表聚焦談包容性經貿課題，主要環繞著對婦女、原住民和小企業的資助。各國官員讚揚女性領導的企業對該國貢獻的經濟產值高於平均值，並強調少數族裔企業和原住民經濟在社會上的重要價值。

但官員們對敏感的政治議題輕輕帶過，僅強調「包容」、「不排他」的原則非常重要，才能壯大CPTPP實力。

隨後登場的學者專家論壇則毫不避諱觸及中國和台灣入會的問題。辛里希基金會（Hinrich Foundation） 貿易政策主管艾姆斯（Deborah Elms）呼籲CPTPP會員國，「不要用政治角度思考誰可以入會，而要回歸經濟專業」。

目前有中國、台灣、烏克蘭、烏拉圭、哥斯大黎加、厄瓜多和印尼共7國已遞交入會申請書。艾姆斯敦促CPTPP以開放心態為每個申請國成立工作小組，最終檢視各申請國經貿條件是否達標。「我們需要去政治化，讓每個申請國都啟動加入程序，看看進度如何」。

加拿大亞太基金會跨太平洋聯繫主席、前加拿大駐台代表司徒凡（Hugh Stephens）也為台灣抱不平。

他說，依照CPTPP章程，申請國要與各會員國先進行磋商，讓未來的入會工作小組運作更順暢，但有些會員國受北京影響，以「需要所有會員國達成共識」為由，拒絕與台灣磋商。

司徒凡強調，「其實所謂的共識決是在最後階段，非正式磋商根本無須共識決」。

司徒凡暗諷中國，並提醒所有會員國，「一個非會員國沒有資格對另一個非會員國投反對票」。

加拿大亞太基金會研究策略部副總裁納吉布拉（Vina Nadjibulla）也說，台灣是符合CPTPP貿易規範的績優生，目前唯一的僵局就是尚未讓所有成員國達成共識支持。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣在會議上發言，感謝多國對台灣的支持，稱台灣的經貿多元化，在環境保護、勞工權益、社會責任等方面也有卓越表現，會對整個CPTPP貢獻良多。

劉立欣會後對中央社說：「CPTPP是高標準的經貿組織，而且非常重視婦女、原住民、中小企業的平權利益，這種包容性的理念也是台灣所倡議的。」

卑詩省台灣商會會長翁家婷和2名前任會長劉治坤、許志遠也出席會議。3人都說，在美國川普政府主政下會有許多變數，而台灣能幫助世界的地方很多，CPTPP若能吸納台灣成為會員，等於握有一個科技界的超級巨星。（編輯：周永捷）1131128

加拿大亞太基金會主辦的「CPTPP包容性經貿論壇」，加拿大、澳洲、紐西蘭、墨西哥和智利的貿易部長或代表齊聚一堂。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年11月28日