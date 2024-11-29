CPTPP台灣入會案未獲共識被擱置 哥斯大黎加將成準會員國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者程愛芬溫哥華28日專電）跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執委會年度大會落幕，主席國加拿大宣布，哥斯大黎加將成為下一個準會員國。台灣則因為未獲得所有成員國共識，入會案件未被討論。

11個 CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。英國已獲准加入。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 成員國貿易部長或代表今天下午舉行聯合記者會，說明本屆大會的重要成果。加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）代表發言，宣布新成員即將加入，哥斯大黎加率先符合「奧克蘭原則」－達到協定高標準規範、有歷來遵守貿易規範與承諾的良好紀錄，以及取得CPTPP既有成員共識決同意，因此將成立工作小組進一步推進其申請案。

中國和台灣都比哥斯大黎加更早遞出申請案，但案件雙雙遭到推遲。對兩國的申請進度，伍鳳儀均拿出「奧克蘭原則」做為回應。

記者提及台灣乃經貿績優生，符合所有高標準規範，受到很多學者專家肯定，「是否受到一個中國政策影響而被擱置？」伍鳳儀未正面回答，但特別強調「需要所有成員國共識」。她並稱：「加拿大一個中國政策立場並未改變。」

伍鳳儀稱，CPTPP有高經貿標準、廣大的市場、可預測的貿易規則，因此吸引很多有意願的申請者，非常歡迎新夥伴加入。她並說，「奧克蘭原則」規則清楚，是一個「好事」，可吸納優質經濟體加入並壯大CPTPP。

加拿大台裔企業家並擔任全球台灣醫衛總會（GTMA）加拿大全球衛生協會副會長高鈞彥積極推動台灣加入CPTPP，今天他特別到CPTPP會場關注大會結果。對於台灣未能獲得設立工作小組感到遺憾。

他說，結果不令人意外，都是北京打壓的關係，但台灣一向越戰越勇，將繼續努力。「明年度是澳洲擔任主席國，台灣還有機會。我這一次參加CPTPP的周邊會議和論壇上，發現許多國家的政商學界人士都非常推崇台灣成就，台灣加油，無須氣餒」。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣表示：「樂見這次CPTPP執委會願意接納新會員入會，但很遺憾非常符合入會條件的台灣在各國政治考量下，仍未能順利被接納。」

劉立欣說，至少就台加雙邊經貿關係而言是非常緊密的，雙方在「投資促進及保障協議」（FIPA）的基石下，以及同為原住民族經濟合作協議（IPECTA）創始會員的基礎上，可以擴大實質的投資和經貿合作。

英國在2024年12月15日將正式成為首個非CPTPP創始國成功入會者。目前有中國、台灣、烏克蘭、烏拉圭、哥斯大黎加、厄瓜多和印尼共7國已遞交入會申請書。（編輯：周永捷）1131129