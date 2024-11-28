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外媒稱CPTPP擱置台灣入會案 綠：努力不會停止

2024/11/28 13:36
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（中央社記者林敬殷台北28日電）跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會年度大會將於加拿大溫哥華當地時間27日登場，有外媒指出，大會將擱置台灣和中國的入會申請案。民進黨立法院黨團今天表示，若報導屬實，民進黨團表達遺憾，希望還有機會，政府的努力也不會停止。

民進黨團上午在立法院舉行輿情回應記者會，對於外媒報導台灣參與CPTPP的入會案恐遭擱置，民進黨團幹事長吳思瑤做上述表示。

吳思瑤說，就目前所揭露的訊息，台灣很有可能再次因為政治因素被阻卻在外，如果是如此，黨團表達遺憾。

吳思瑤表示，台灣加入CPTPP的各項資格，包括應當履行的國際條約、所該遵守的貿易協議規定，政府均超前部署並已達標，且受所有成員國肯定，但如果台灣做足準備，做到標準之上的努力，還受制於政治因素無法入會，當然表達遺憾，希望還是有機會，政府的努力也不會停止。

此外，有媒體報導，馬英九基金會安排陸生團參訪中山女高，未安排和學生座談，是因為教育部認為高中生心智尚未成熟。吳思瑤表示，沒有發生的事不應繼續錯誤報導，以訛傳訛，民進黨團支持正常、正向的學術、文化交流。（編輯：林家嫻）1131128

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