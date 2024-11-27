藍提設首長財產申報調查委員會 綠盼捍守憲政原則

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（中央社記者王揚宇台北27日電）國民黨立法院黨團提案，希望立法院成立「部會首長財產申報調查委員會」。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，不清楚調查範圍為何，且財產申報的主管機關是監察院，難道立委管到海邊，要凌駕監察院的職責，希望在野立委捍守憲政原則。

立法院會22日處理國民黨團所提的建請立法院成立「郭智輝調查委員會」案，並提出修正動議，立法院成立「部會首長財產申報調查委員會」。立法院長韓國瑜裁示，本案及修正動議併同交付黨團協商，並由國民黨團負責召集協商。

吳思瑤今天接受媒體聯訪，針對上述議題回應媒體詢問。

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吳思瑤質疑，國民黨團原始提案是針對經濟部長郭智輝，後來擴大到針對所有部會首長，但範圍到底擴及到哪、要擴及到幾級單位，而韓國瑜也是國家憲政機關的首長，難道韓國瑜也在調查範圍內。

吳思瑤指出，根據大法官歷次解釋或是憲法法庭判決，都告訴民眾立法院有調查權，但這必須要跟立委行使職權有重大關聯，立委沒有那麼大，不是想查誰就查誰，不是想查什麼就可以無限上綱，在野立委應該要好好捍守憲政原則，而且財產申報的主責機關是監察院，難道立委管到海邊嗎，又要把手凌駕監察院的職責嗎。（編輯：張若瑤）1131127