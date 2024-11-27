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公民發動罷免李彥秀 吳思瑤：民進黨不會介入

2024/11/27 12:09
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（中央社記者王揚宇台北27日電）台北市內湖南港區在地公民發起「港湖公民除銹」活動，要罷免國民黨立委李彥秀，引發討論。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪強調，民進黨不會介入也都尊重。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪，針對港湖地區公民傳出要罷免李彥秀，而國民黨立委說也可以鎖定吳思瑤進行罷免等議題，做相關說明。

吳思瑤表示，罷免是珍貴的公民權，對於在野黨是否會強行修選罷法，沒收人民的罷免權，即連署加嚴、提高罷免門檻等，民進黨團會嚴陣以待，全力捍衛人民權利。

吳思瑤指出，針對個別選區的公民要罷免誰，民進黨不會介入也都尊重，但呼籲要讓公民權能在理性、公平的範圍中行使，民進黨對於罷免這件事從來沒有、未來也不會主動涉入，或是去做操控、影響。

吳思瑤也說明，每次提到罷免，大家都會提到她，「我很習慣」，因為她是民進黨團幹事長，每天要進行很多議事攻防，自然成為在野黨鎖定的目標跟眼中釘。她對自己的問政專業有信心，也不會輕忽地方服務，相信北投天母是充滿正能量的地方，所有的報復性政治行為都會止於北投天母。

媒體詢問，有週刊報導，台灣民眾黨主席柯文哲去年與民眾黨立法院黨團主任陳智菡等人開會時，稱陳智菡為比特犬，要她上政論節目迎戰對手，預算為新台幣1000萬元。

吳思瑤認為，民眾黨在歷次選舉中一再哭窮、喊窮，塑造不平等選戰的假象，現在被揭露出來，根本是說一套做一套。（編輯：張若瑤）1131127

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