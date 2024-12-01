活用高階外交人才 林佳龍擬設置「巡迴大使」

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（中央社記者楊堯茹台北1日電）外交部擬推動「巡迴大使」新職務，將依任務條件與性質遴選符合資格的高階回部外交人員。涉外官員透露，「巡迴大使」預計執行包括新設或復設館處、國際組織推案、經貿協議洽簽、非政府間交流合作等重要專案。

根據外交部訂定並公告的「巡迴大使遴選作業要點」，將遴選12職等以上「總領事」及「參事回部辦事」層級以上的高階回部辦事人員，具備執行特殊專案任務的特殊語言、外派經驗及背景專長等條件者擔任「巡迴大使」，任期則依其任務需要酌定。

涉外官員指出，外交部長林佳龍近期指示設置「巡迴大使」，讓返國高階外交人員能在多元領域發揮所長，「巡迴大使」將進行包括新設或復設館處、國際組織推案、經貿協議洽簽、非政府間交流合作等重要專案的推展與執行，表現優異者能獲得獎勵，也會是外派和升遷的參考依據。

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至於「巡迴大使」設立緣由，該名官員透露，林佳龍認為許多外交人員不僅有前線實戰的專業經驗、語言專長，也累積豐富人脈，但回到外交部後難以發揮；因此力促外交部研議活化高階人力的運用，希望以更具彈性、創新的方式面對國際局勢瞬息萬變的戰略環境，期許外交人員「只要有鬥志、不怕沒戰場」。

涉外官員表示，「巡迴大使」的設置可望與林佳龍推動的「總合外交」政策目標相輔相成，加速「價值、同盟、經貿外交」的任務推進，強化雙邊或多邊合作交流，也搭配日趨多元的文化外交、NGO 外交、城市外交、議會外交等面向，實踐「外交主流化」目標，讓外交人員得以在不同領域貢獻所長，並提升跨領域歷練。（編輯：蘇志宗）1131201