徐巧芯提外交部3霸凌性騷案 林佳龍允調查

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（中央社記者楊堯茹台北28日電）國民黨立委徐巧芯今天在立法院質詢時表示，接獲投訴指稱外交部有3件霸凌、性騷擾事件，包括主管咆哮員工、要求替代役觸碰有毒臭肚魚、包庇涉性騷員工還高升。外交部長林佳龍說明，其中一案已立案調查，另兩案將就新事證展開調查。

繼日前揭露駐沙烏地阿拉伯代表處1名主管當眾羞辱員工後，徐巧芯今天於立法院外交及國防委員會再度指出，接獲投訴指稱外交部歐洲司某主管在內部經常咆哮員工，半夜傳訊息交辦任務，部門人員都非常害怕。

徐巧芯也說明，2022年到2023年間，駐帛琉技術團某團長要求外交替代役男「體驗」觸碰有毒的臭肚魚，還被刺傷，且在沒有證據的情況下，指控役男隨地便溺，疑似集體霸凌、公審。

徐巧芯表示，駐洛杉磯辦事處某組長被指控對女雇員性騷擾，她近期接獲陳情指出，當時負責督導的副處長為包庇該名組長順利退休，堅決不加開性平會，該組長最後順利退休，而這名副處長則是高升。

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林佳龍回應，外交部已就歐洲司某主官的申訴立案調查，另兩案會在委員提供資料後，就新事證進行調查。今年7月有收到委員相關反映，外交部不斷要求暢通保密申訴管道、有效苛責以及加強宣導，最近也針對這部分發函，尤其是對外館的要求。

至於是否跟進教育部縮短調查時限，外交部官員表示，目前依照行政院規定，1個月內要調查完成，有必要時再延長1個月。（編輯：張若瑤）1131128