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早安世界》台積電根留台灣 高雄1.5兆2奈米新廠預計下半年量產
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荷媒專訪駐荷代表田中光 籲歐盟與台簽經濟夥伴協定

2025/4/1 07:34
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（中央社記者田習如布魯塞爾31日專電）新任駐荷代表田中光接受荷蘭「金融日報」專訪，該報指美國總統川普的魯莽行事引起台灣密切關注，田中光則強調台灣盡力不挑釁任何人，但中國希望離間台灣和其他民主國家，特別是美國。他並期待與歐盟洽簽經濟夥伴協定。

「金融日報」（Het Financieele Dagblad）28日以「今日烏克蘭，明日台灣，但我們並不畏懼」為題，刊出2頁全版大篇幅專訪。中國對台軍事演習和假新聞、破壞海底電纜等灰色地帶威脅加劇，是荷媒首要關切焦點。

田中光在專訪中表示，台灣希望維持現狀，但壓力也逐漸增加，在盡最大努力不挑釁的同時，也知道「實力達致和平」的重要性，將「為最壞情況做好準備，並盼能有最好結果」。他告訴荷媒，台灣政府已延長兵役期限，總統賴清德並宣示將國防支出由占國內生產毛額（GDP）2.5%逐步提升至3%。

荷媒也關切台積電在美國加碼投資的計畫。田中光解釋，美國是全球最大晶片消費市場之一，以商業角度來看在美設廠投資合理，且台積電在德國及日本也都有相關計畫，即使如此，台灣仍生產全球8成以上的高階晶片，且將持續研發更高階製程。

他強調台灣政府將持續與台積電保持良好互助關係，確保核心研發技術持續根留台灣，維持台灣在全球晶片供應鏈中的領導地位。

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田中光指出，台灣與荷蘭及歐盟不僅共享民主、自由、人權等諸多理念價值，歐洲聯盟（EU）也是台灣最大外資來源，尤其荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）與台積電的合作至為重要，盼歐盟能與台灣儘早洽簽「經濟夥伴協定」（Economic Partnership Agreement），進一步深化經貿合作關係。

他在專訪最後以馬拉松比喻，表示台灣的未來就像跑一場馬拉松，道路既阻且長，未來發展難以預測，但台灣並不懼怕，並將持續發揮良善力量幫助有需要的國家，也希望各國在長跑的路上都能為台灣加油。（編輯：張芷瑄）1140401

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