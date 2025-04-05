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因應美關稅政策 賴總統與資通訊企業代表官邸座談

2025/4/5 17:38（4/5 18:46 更新）
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總統賴清德。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北5日電）美國總統川普宣布對台課32%關稅，總統賴清德今天在官邸與多位資通訊業者座談，6日將邀集傳產與中小微型企業代表等進行第二場企業座談，盼給產業最大支持、穩定經濟情勢。

有關媒體詢問賴總統今日與企業界代表於官邸會談，總統府發言人郭雅慧下午表示，為因應對等關稅政策帶來的全球經貿挑戰，賴總統今天邀集多位ICT（資通訊）產業代表於官邸進行企業座談，明天（6日）將邀集傳產與中小微型企業代表等進行第二場企業座談。

郭雅慧表示，總統聽取產業各界第一線看法與需求，並就政府相關因應措施進行說明與溝通，盼給產業最大支持、穩定經濟情勢，確保台灣產業於全球的競爭力，維護國家利益與經濟持續穩健前進。（編輯：林興盟）1140405

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#對等關稅
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