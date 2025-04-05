美商務部長：川普將把晶片製造業從台灣移回美國

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普宣布全面開徵全球關稅後，商務部長盧特尼克表示，政府的策略是提高國內工廠生產，包括把半導體製造業從台灣移回來，並說蘋果應該在美國用機器人製造iPhone。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，盧特尼克（Howard Lutnick）昨天接受美國財經媒體CNBC採訪時解釋，半導體沒有涵蓋在川普2日宣布的10%全面基準關稅或個別對等關稅中，但之後將成為課稅的目標。

盧特尼克說：「川普將深入研究這些項目，那些研究將在晚些時候展開，探討如何把所有半導體製造業從台灣移回本土。」

這位前企業高層說：「美國必須能夠保護自己。」

他還說：「我們的所有電子產品主要是在台灣製造。以前是在國內製造。我們的政策讓台灣拿走一切。現在，我們生活仰賴的東西正在9000英里之外的地方製造，川普說『拜託，這些必須在國內生產』。」

一名白宮高階官員2日告訴媒體，半導體很可能將成為根據1962年貿易擴張法（Trade Expansion Act）第232條款（Section 232）課徵關稅的項目。這項條款授權川普在進口商品威脅國家安全時展開調查並課稅。川普已援引第232條款，對鋼鋁與汽車課徵25%的關稅。

這名官員說：「我們預計很快就會看到援引第232條款對木材和銅採取的行動。總統也正在考慮對半導體、藥品、特別是關鍵的礦物採取類似行動。」他解釋了為何這些項目在2日的基準與對等關稅中被豁免。

盧特尼克說，這些政策將帶來「在美國建廠與工廠生產的復甦」。

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他提到蘋果公司（Apple）最近宣布將在未來4年在美國投資超過5000億美元，包括在德州建造一座新的工廠。

他說：「我們都拿（智慧型手機）iPhone，我們愛iPhone。為什麼iPhone要在台灣或中國製造？為什麼不能在美國用機器人技術生產？」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140405