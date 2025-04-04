川普稱將課半導體關稅 專家：打造非中供應鏈是主因

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（中央社記者張建中新竹4日電）美國總統川普宣布將以國家為基礎課徵對等關稅措施後，隨即又表示很快會對進口半導體和藥品加徵關稅。產業專家說，這與對等關稅不同，應是考量美國國安議題，希望透過懲罰性關稅措施，促進非中供應鏈組成。

美國對等關稅措施，半導體和藥品等項目暫時可豁免。不過，紐約時報報導指出，川普在總統專機「空軍一號」上告訴媒體，晶片關稅很快會開徵，目前正在檢視藥品相關關稅事宜。

台經院產經資料庫總監劉佩真表示，台積電目前在全球先進製程獨霸的產業地位，使其在代工價格上具有議價空間，況且台積電近年來在日本亦有生產據點，未來可隨時進行產能上的調配。

劉佩真說，川普後續果真對台灣晶片產業課徵關稅，預料台積電將具有成本上提高後的價格轉嫁能力，台積電北美整合元件製造（IDM）或IC設計廠客戶競爭力可能連帶受到影響。

劉佩真表示，較令人憂心的是，美國對於全球各國發動對等關稅的舉動，恐引發全球貿易緊張，導致其他國家採取報復性措施，全球供應鏈可能受到衝擊、通膨隱憂再起，進而影響全球經濟，2025年半導體產業將面臨終端應用市場需求存在下修的疑慮。

產業專家認為，美國對於半導體和藥品課徵關稅應與對等關稅不同，政府應可以強化台美高層互動，釐清美國是否劍指台灣半導體產業。

專家研判，美國對於半導體和藥品課徵關稅與對等關稅脫鉤，應主要以國安角度考量，鎖定中國，同時迫使歐盟等國家區域表態，透過高額的懲罰性關稅，排除中國或親中國家區域產的晶片及藥品進入美國，促進非中供應鏈組成。

專家表示，由於半導體供應鏈複雜且長，課稅難度高，因此可能依進口的終端產品中採用目標國家區域產的晶片課徵關稅，迫使筆記型電腦、網通等終端廠商改採非中或不是親中國家區域生產的晶片。

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專家說，台灣半導體製造廠可能受惠轉單效益，至於IC設計或中下游電子業者則應針對美國境內、中國境內以及非美中市場研擬應對的策略。

DIGITIMES分析師陳澤嘉表示，美國針對汽車、鋼鋁、藥品及半導體課徵關稅，確實可能以國安考量，迫使相關廠商到美國投資設廠，建構美國本土製造能力，只是稅率高低攸關各國受衝擊程度，後續影響有待進一步觀察。（編輯：林淑媛）1140404