加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
因應川普對等關稅衝擊 卓榮泰：將挹注880億協助農工產業
首頁 / 產經
川普關稅戰
川普關稅戰
新聞專題
川普關稅戰3/300
首頁 / 產經

川普稱將課半導體關稅 專家：打造非中供應鏈是主因

2025/4/4 16:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹4日電）美國總統川普宣布將以國家為基礎課徵對等關稅措施後，隨即又表示很快會對進口半導體和藥品加徵關稅。產業專家說，這與對等關稅不同，應是考量美國國安議題，希望透過懲罰性關稅措施，促進非中供應鏈組成。

美國對等關稅措施，半導體和藥品等項目暫時可豁免。不過，紐約時報報導指出，川普在總統專機「空軍一號」上告訴媒體，晶片關稅很快會開徵，目前正在檢視藥品相關關稅事宜。

台經院產經資料庫總監劉佩真表示，台積電目前在全球先進製程獨霸的產業地位，使其在代工價格上具有議價空間，況且台積電近年來在日本亦有生產據點，未來可隨時進行產能上的調配。

劉佩真說，川普後續果真對台灣晶片產業課徵關稅，預料台積電將具有成本上提高後的價格轉嫁能力，台積電北美整合元件製造（IDM）或IC設計廠客戶競爭力可能連帶受到影響。

劉佩真表示，較令人憂心的是，美國對於全球各國發動對等關稅的舉動，恐引發全球貿易緊張，導致其他國家採取報復性措施，全球供應鏈可能受到衝擊、通膨隱憂再起，進而影響全球經濟，2025年半導體產業將面臨終端應用市場需求存在下修的疑慮。

產業專家認為，美國對於半導體和藥品課徵關稅應與對等關稅不同，政府應可以強化台美高層互動，釐清美國是否劍指台灣半導體產業。

專家研判，美國對於半導體和藥品課徵關稅與對等關稅脫鉤，應主要以國安角度考量，鎖定中國，同時迫使歐盟等國家區域表態，透過高額的懲罰性關稅，排除中國或親中國家區域產的晶片及藥品進入美國，促進非中供應鏈組成。

專家表示，由於半導體供應鏈複雜且長，課稅難度高，因此可能依進口的終端產品中採用目標國家區域產的晶片課徵關稅，迫使筆記型電腦、網通等終端廠商改採非中或不是親中國家區域生產的晶片。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

專家說，台灣半導體製造廠可能受惠轉單效益，至於IC設計或中下游電子業者則應針對美國境內、中國境內以及非美中市場研擬應對的策略。

DIGITIMES分析師陳澤嘉表示，美國針對汽車、鋼鋁、藥品及半導體課徵關稅，確實可能以國安考量，迫使相關廠商到美國投資設廠，建構美國本土製造能力，只是稅率高低攸關各國受衝擊程度，後續影響有待進一步觀察。（編輯：林淑媛）1140404

川普
川普揮關稅大刀 學者：不影響美國與盟國安全關係網傳X社群留言截圖？府：賴總統未在川普帳號回文
劉佩真
台積電高雄2奈米擴產釋疑 專家：美國廠高成本是挑戰傳川普對等關稅排除晶片 台經院：業者仍嚴陣以待
川普關稅戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普揮關稅大刀 學者：不影響美國與盟國安全關係
66
更多編輯台推薦新聞：