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川普自行加碼台積電投資？劉鏡清：應是計入後續效應

2025/3/19 13:30（3/19 13:53 更新）
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國發會主委劉鏡清。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北19日電）身兼台積電法人董事代表身分的國發會主委劉鏡清今天表示，美國總統川普與台積電董事長魏哲家宣布加碼投資美國時，他比社會大眾早知道，與政府同步知情；至於川普後來直接把台積電赴美投資額加碼至2000億美元，他則認為川普應是把台積電未來的營運費用，以及供應鏈投資費用計入。

川普近日受訪，再度提到台積電董事長魏哲家，稱魏哲家是「商界最受敬重的人之一」，並指台積電帶著2000億美元到美國投資，把魏哲家日前在白宮宣布加碼投資美國的1000億美元直接翻倍。

立法院經濟委員會今天邀國發會主委劉鏡清進行業務報告，朝野立委聚焦台積電赴美投資的影響。由於劉鏡清身兼台積電法人董事代表身分，對台積電發言更受矚目。國民黨立委王鴻薇詢問，劉鏡清2月參加台積電於美國舉行的董事會時，當天是否討論擴大美國投資的提案。

劉鏡清回答，他是台積電董事，依法必須遵守公司治理與營業秘密等規範，不方便透露董事會內容，他能夠說的是，川普在3月3日與台積電董事長魏哲家於白宮舉行記者會宣布千億美元投資案時，他比社會大眾早知道，與政府同步知情。

王鴻薇追問，如何看待川普受訪時，自行加碼台積電投資金額至2000億美元，劉鏡清回應，他有向台積電了解此事，台積電表達很清楚，也對媒體回應這件事情不存在。

王鴻薇詢問，是否代表川普2000億美元是口誤，劉鏡清說，川普應是把台積電未來的營運費用，及供應鏈投資費用都算進去；實際金額如同先前所說，650億美元加上近期宣布加碼的1000億美元，只是後續營運成本、供應鏈投資產生的費用會不斷發生。

王鴻薇質疑，台積電對美投資，若是正常重大投資，應於董事會中先討論，再對外宣布，此事有違公司治理，劉鏡清作為法人代表，不應隱瞞。

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劉鏡清解釋，公司正統作法是在董事會取得概要授權，確定之後，提出完整計畫，經過董事會核定，接著送件到經濟部；他沒辦法說明董事會內容，但沒有說董事會沒有討論。

經濟委員會中，朝野立委相當關注台積電赴美投資議題，可能不利台灣經濟發展，或是先進技術外流，劉鏡清表示，輝達（NVIDIA）來台灣設點，沒有變成台灣輝達，也不會洩漏輝達機密，而台積電在中國設廠很久，機密也沒有外洩，要相信台積電能夠保護自己，也要相信台積電可以進軍世界。（編輯：林淑媛）1140319

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