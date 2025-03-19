劉鏡清：相信台積電可進軍世界 供應鏈有2亮點產業

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）台積電加碼美國投資，引發社會憂心台灣產業面臨空洞化危機，國發會主委劉鏡清表示，企業大多希望國際化，放眼全球市場，要相信台積電可以進軍世界，而且供應鏈當中材料及設備廠商，有機會成為下一波繼續壯大的亮點產業。

立法院經濟委員會今天邀請國發會進行業務報告，朝野立委聚焦台積電赴美投資，對台灣半導體產業的影響。

劉鏡清說明，總統賴清德希望將台灣打造為經濟日不落國，期許台灣企業立足台灣，進軍全球市場，他從企業界出身，深知企業大多希望能夠國際化，因為國際化才有國際化市場，「台灣科技業能有今天，主要是世界提供我們這麼大市場」。

劉鏡清接著表示，輝達（NVIDIA）來台灣設點，不會變成台灣輝達，也不會洩漏輝達機密，微軟在台灣這麼多年，也沒有變成台灣公司；台積電在中國設廠很久，機密也沒有外洩，要相信台積電能夠保護自己，也要相信台積電可以進軍世界。

劉鏡清指出，據他了解，台積電公司內部電腦沒有硬碟、沒有usb，「我對台積電關鍵技術保密，信心很高」。

民進黨立委邱議瑩追問，台積電赴美設廠投資，政府是否已有相關機制，劉鏡清說明，政府跟台積電有溝通，台積電說一定要用台灣人才跟技術，因為台灣人才最好，每個最新製程也一定在台灣運作非常順暢，才會出去，但一個世代產品要花6個月才完成，花1年半到2年進入穩定期，接著蓋工廠，又耗時1年多，所以向外蓋廠進度會落後台灣，這是絕對的，投審司也一定會管。

至於台積電走向國際，是否連帶導致人才外流，劉鏡清說明，美國有限制工作許可，不會這麼多人過去。

劉鏡清會前受訪時表示，台積電赴美投資，供應鏈可能出現兩種情況，一是由英特爾現有的供應鏈製造，二是台灣自己的供應鏈赴美支持台積電，同時接觸英特爾供應鏈，目前已經有化學材料廠商進入英特爾供應鏈。

劉鏡清指出，台灣的材料及設備廠商，有機會成為下一波半導體供應鏈中更茁壯的兩個亮點，政府也將這2領域視為半導體供應韌性中很重要一環，因此政府積極輔導。

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國民黨立委陳超明憂心台積電赴美，將使台灣產業空洞化，希望政府協助台積電的同時，要有「抗美保台」決心，劉鏡清則說，保台積電不需要抗美。

陳超明追問，劉鏡清身為台積電董事，是否掌握到台積電可能與英特爾合作的訊息，劉鏡清回答，董事會從來沒討論過這個議題。（編輯：張均懋）1140319