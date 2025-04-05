赴美投資避關稅恐重演空洞化危機？主計總處說分明

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）1990年代，台灣政府開放赴中國投資，大批台商西進淘金，締造輝煌時代。時隔30多年，川普2.0高舉關稅大刀，盼企業赴美投資，外界憂心產業空洞化惡夢再臨，主計總處則認為，本質完全不同，「技術領先，不是那麼容易被複製」。

美國總統川普今年1月20日上任，旋即簽署多道行政命令，且高舉關稅大刀，力促關鍵製造業回流美國，在這期間，川普更多次點名台灣，台灣企業如坐針氈。

而台積電作為台灣半導體產業龍頭，今年3月3日宣布在美國大舉投資設廠，引發社會譁然，並憂心台灣將重演30年前台商大舉西進後引發的投資引擎熄火、經濟低度成長的產業空洞化危機。

不過主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰認為，現在的半導體產業前進美國投資，與1990年代台商西進中國，不只時空環境不同，本質更是完全不同，雖然後續半導體供應鏈赴美投資，如何影響台灣經濟結構，有待拉長時間觀察，但不需要完全以負面解讀。

回顧1990年代，政府開放台商赴中國投資後，「西進」成為顯學，當時石化、紡織、食品、金屬等企業紛紛前進中國。

蔡鈺泰指出，1990年代台商西進，背景是台灣環保意識抬頭，中國市場大、需求大，不過最主要還是低成本因素，廠商為了低成本前進中國，帶過去的卻不是高技術門檻，一開始有一段好時光，但中國本意是扶植本土企業，導致台商前進中國，從原本的「互補」慢慢被「取代」。

蔡鈺泰接著表示，中國目的是進口替代，因此台商前進中國投資，面臨從互補變競爭的局面，台商西進浪潮過後，下個議題就是紅色供應鏈崛起；在此同時，台灣因為勞力密集產業赴海外投資，國內投資引擎熄火，經濟成長率從過去高於全球平均，慢慢的差距愈拉愈小，甚至落入低度成長，這樣的情況，直到美中貿易戰爆發，台商大舉回流後，才開始反轉。

「石化紡織很容易被學習，（半導體）完全不一樣情境」，蔡鈺泰指出，半導體產業布局參雜政治因素，但撇除這些，單以企業角度考量，海外投資的大前提一定是要能賺錢，再者，企業必須考慮競爭力，「你不去別人會過去」。

蔡鈺泰表示，現在大家擔心半導體赴美投資，技術會被學過去，但目前製程研發核心仍在台灣，而且高資本密集、高技術的產業，不是在美國設廠，當地技術就會快速提升。

中經院副院長王健全說，除了建廠，客戶基礎、原物料等相關環節也都是重點，半導體生態系沒有15、20年沒辦法複製。

王健全認同台積電赴美投資餘波盪漾，短期一定會帶來陣痛，但台灣產業思維應該從「防守型」轉為「擴張型」，利用美國的技術、人才、資本市場，為台灣打開新的局面；美國那斯達克、費半、道瓊成就許多世界級企業，如果台灣半導體供應鏈能在美國上市，吸收美國市場能量，有機會變得更強。

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蔡鈺泰補充，以台灣的地理條件而言，確實人力、資源有限，若台積電赴美投資，能夠借重美國當地的研發、專業能力及高階人才，具有正面效益。

「不一定要在台灣，才是為台灣偉大」，中華採購與供應管理協會顧問白宗城則說，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳、超微（AMD）台裔董事長暨執行長蘇姿丰都來自台灣，他們帶著台灣人打天下，拚出一番事業；大家必須體認到，台灣水電等資源有限，沒辦法負荷這麼多，如果把思維轉變，以前在台灣做生意，現在全世界都是戰場，中間固然有許多問題要克服，若轉型成功，將闖出一番不一樣的格局。（編輯：翟思嘉）1140405