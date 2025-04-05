美智庫引WTO數據 各國對美關稅不到川普所控1成

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普的對等關稅令人瞠目結舌，許多經濟學家與貿易夥伴質疑白宮計算方式。卡托研究所援引世貿組織數據顯示，大多數國家真正對美關稅甚至不到川普所指控的1/10。

川普2日宣布對180多個國家地區的銷美商品廣課10%基準關稅，更對其中約60國祭出高額對等關稅。

他在對等關稅榜單列出個別國家對美加諸關稅負擔（含貨幣操縱與貿易壁壘）後，向個別國家開徵「折扣對等關稅」。像歐盟被認定的關稅壁壘為39%，於是被課20%、中國被認定的壁壘為67%因此課34%，以此類推越南被課46%、台灣32%、日本24%等。

美國財經新聞網CNBC指出，然而許多人很快發現，川普對等關稅稅率似乎只是把美國與對方貿易逆差除以對方向美國的出口總額後，再除以2。這意味美國只考慮貨貿逆差，忽略服貿因素。

美國智庫「卡托研究所」（Cato Institute）根據世界貿易組織（WTO）2023年的貿易加權平均關稅稅率資料分析，發現絕大多數國家對美關稅遠低於川普政府所指控。

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例如川普政府指控中國對美關稅達67%，但世貿組織給出的數字僅3%。

川普政府指控台灣對美關稅達64%，但世貿組織數字僅1.7%；歐盟被控對美關稅達39%，但世貿組織的數字僅2.7。（譯者：陳亦偉）1140405