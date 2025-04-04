川普對台課32%關稅 創新創業總會提5建言助中小企業

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（中央社記者張建中新竹4日電）美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，創新創業總會今天向政府提出5項建言，包括盤點分析產業、產業升級轉型、強化對美溝通、擴大對美投資合作、強調持續創新，協助中小企業因應美國關稅政策衝擊。

創新創業總會今天發布新聞稿，創新創業總會會長暨家登董事長邱銘乾針對美國關稅政策對產業產生衝擊向政府提出5項建言，首先是盤點分析產業，針對已盤點分析受衝擊的產業，給予更積極性的輔導補助措施。

第2是產業升級轉型，思考如何協助產業進行升級轉型，政府並對願升級轉型成長企業，提供稅務或資本市場工具，支持中小企業整併，並解決少子化缺工問題。

第3是強化對美溝通，對美關稅政策，建議組成跨部會小組因應，以降低關稅對中小企業衝擊。

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第4是擴大對美投資合作，除對美投資談判保障台商權益，可與民間合作，建立對美窗口溝通管道，並運用已建立的對美窗口，如新創總會已有半導體聯盟及汽車零組件聯盟有對美投資經驗，協助解決中小及新創企業赴美投資問題。

第5是強調持續創新，唯有創新，才有創業。建置開放式創新平台，讓產業創新被可被落實。政府資源有限，可借助民間創新能量，讓產業主導新興產業研發創新。（編輯：張若瑤）1140404