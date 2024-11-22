賴總統任內首度出訪 30日起訪問南太3友邦
2024/11/22 10:12（11/22 10:48 更新）
（中央社記者溫貴香台北22日電）總統賴清德任內首度出訪，11月30日將啟動「繁榮南島智慧永續」之旅，訪問帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島共和國等南太3友邦，預計12月6日返抵國門。
總統府發言人郭雅慧上午召開記者會宣布，賴總統預計率團訪問友邦馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國、以及帛琉共和國，展開「繁榮南島智慧永續」之旅。
她說，這次出訪以「繁榮南島 智慧永續」為名，賴總統期許核心目標達到「三個永續」，第一、是智慧永續，與友邦分享經驗，共同建立經濟韌性，第2、是民主永續，藉由此行與有共同價值理念的民主夥伴深化合作。第3、邦誼永續，期盼兩國未來攜手前行，在雙方互助互惠的基礎上，各項合作領域皆能永續發展，創造雙方人民福祉。（編輯：蘇志宗）1131122
馬紹爾群島共和國
- 首都：馬久羅
- 面積：181.3平方公里
- 語言：馬紹爾語、英語
- 人口：2022年統計約4萬1569人
- 宗教：主要宗教為基督新教
- 邦交：中華民國與馬紹爾群島共和國1998年建交
資料來源：外交部
帛琉共和國小檔案
英文名稱：Republic of Palau
帛琉時差較台灣快1小時，使用英語及帛琉語。
地處西太平洋密克羅尼西亞群島，由8個主要島嶼及約340個火山岩小島組成，陸地總面積487平方公里，其中僅9個島嶼有人居住，總人口約2萬。2017至2019年台灣人每年平均前往帛琉旅遊約1.2萬人次。
- 疫情：截至3/16，帛琉共0個武漢肺炎確診數。
- 疫苗：今年1月開始推動注射疫苗計畫，而美軍醫療小組也正在帛琉協助當地落實這項計畫。帛琉民眾接種美國莫德納（Moderna）疫苗。
資料來源：外交部、交通部、WHO、Island Times
吐瓦魯小檔案
- 首都：富那富提
- 面積：26平方公里
- 語言：官方語言為英語，主要語言為吐瓦魯語
- 人口：2022年統計約1萬1000人，另約有海外僑民7000人
- 宗教：基督教
- 邦交：中華民國與吐瓦魯1979年9月建交
資料來源：外交部
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