總統：記帳士攸關提高稅務申報正確性 貢獻非常大

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（中央社記者溫貴香台北27日電）總統賴清德今天出席記帳士公會全國聯合會會員代表大會，致詞肯定記帳士維護納稅義務人權益，對於提高稅務申報的正確性也有非常大的貢獻。記帳士全聯會協助政府推動各項政策，並對台灣的稅制、稅改，提出許多寶貴建言，期盼未來持續與政府合作，幫助國家共榮發展。

賴總統晚間出席「中華民國記帳士公會全國聯合會第五屆第二次會員代表大會」致詞表示，長期以來，全聯會對台灣的稅制、稅政改革，提出許多寶貴的建言，也協助政府推動各項政策，他要致上最深的感謝。

他提到，隨著稅制變革以及交易模式的推陳出新，納稅事務更加專業化、複雜化，記帳士在維護納稅義務人權益上也扮演更重要的角色。例如，在去年，企業或團體委託記帳士辦理各項稅務申報或申請案件的家數已經超過31萬，其中，辦理所得稅結算申報案件超過19萬件，辦理營業稅申報案件也超過25萬件。

總統說，顯示出記帳士是企業與稅務機關之間不可或缺的重要橋梁，對於提高稅務申報的正確性也有非常大的貢獻。

總統提到，近年來，財政部積極推動電子發票，感謝在全聯會和會員的協助之下，企業導入電子發票的家數已經從去年10月的52萬多家，增加到今年同期的61萬多家，增加幅度達到17%，共同努力落實「2050淨零轉型」的目標。

總統強調，中小企業是台灣經濟的重要支柱，明年政府將投入116億元，推動「中小微企業多元振興發展計畫」，協助中小微企業升級轉型，提升經營體質和生產力，進一步邁向國際市場。相信每一位記帳士在台灣未來的經濟發展上，勢必將發揮更關鍵的力量。（編輯：林興盟）1131127