民進黨培育超新星 賴清德鼓勵年輕人追夢

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（中央社記者葉素萍台北27日電）民進黨新住民事務部今天舉辦「民主超新星—新二代國會計畫」結業式，兼任民進黨主席的總統賴清德說，民進黨要保持活力與未來性，必須有年輕人的加入，他並鼓勵年輕人勇於大膽築夢、實現夢想。

民進黨晚間發布新聞稿表示，新住民事務部舉辦「民主超新星—新二代國會計畫」結業式，賴清德親自出席，為9位新二代實習幹部頒發結業證書，並與秘書長林右昌、副秘書長何博文、新住民部主任羅美玲一同聆聽實習生分享在國會實習的成果與對政治工作的期許。

賴清德強調，民進黨精神是「不分先來後到以及何處，認同台灣都是這塊土地的主人」，他希望大家不要因為新二代的身份受限，未來若有機會擔任公職，應以全體人民為服務對象，不分族群、區域、貧富的人民，因為每個人都是國家的未來。

賴清德指出，政治是服務人民、解決民眾問題的最佳途徑。他鼓勵大家，無論是在立法院接受專業訓練，還是深入民間服務，都應秉持熱情與理想，並舉例說明基層里長探訪獨居老人所帶來的使命感與成就感。

他強調，除了熱情與理想，政治工作者還需具備專業素養與不斷學習的態度，尤其在國際化的今天，學習多種語言更顯重要。

賴清德進一步談到，民進黨要保持活力與未來性，必須有年輕人的加入。他回顧創黨歷程，提到林義雄、黃信介、陳菊、陳定南等前輩的貢獻，後來進入專業時代，民進黨匯聚各行各業的專業人士，共同為國家前途打拚。

賴清德強調，身為黨主席，他堅定捍衛台灣，維護自由民主憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，主權不容侵犯併吞，台灣的未來由2300萬人民決定。他呼籲每一代民進黨員勇敢守護國家，發展經濟、照顧弱勢，並勉勵下一世代的民進黨員，為國家的未來奮鬥，爭取更多社會支持。

最後，賴清德鼓勵年輕人追夢，並提及他競選總統時提出的「青年百億海外圓夢基金計畫」政見，後續將公布詳細申請辦法。他表示，這項政見是受到電視廣告「不老騎士」的啟發，希望年輕人在築夢時期敢於行動，只要自主提案就有機會獲得支持，期盼大家勇於大膽築夢、實現夢想。（編輯：翟思嘉）1131127